Верблюд едва не затоптал человека на празднестве в Балхаше
По данным акимата, в больницу по данному инциденту никто не обращался.
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В Балхаше во время празднества на площади возле Дворца культуры верблюд едва не затоптал человека, передаёт BaigeNews.kz.
Видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах видно, как запряжённый в повозку верблюд неожиданно начал скакать галопом. Рядом идущий мужчина упал сначала под ноги животному, а потом оказался под повозкой. По данным полиции, инцидент произошёл 21 марта.
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В акимате города рассказали, что человек, который упал под верблюда, в больницу не обращался.
"На площади возле Дворца культуры был организован досуг с катанием на верблюде без соответствующих разрешительных документов от местных исполнительных органов. В результате нарушения правил содержания и выпаса сельскохозяйственных животных животное проявило агрессию", – прокомментировали в акимате.
Владелец верблюда – житель Балхаша. За нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных и правил благоустройства он привлечён к административной ответственности, сообщили в полиции.
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