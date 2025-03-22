В Балхаше во время празднества на площади возле Дворца культуры верблюд едва не затоптал человека, передаёт BaigeNews.kz.

Видео инцидента появилось в соцсетях. На кадрах видно, как запряжённый в повозку верблюд неожиданно начал скакать галопом. Рядом идущий мужчина упал сначала под ноги животному, а потом оказался под повозкой. По данным полиции, инцидент произошёл 21 марта.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от 📍БАЛҚАШ 🇰🇿 BALQASH 🏖 БАЛХАШ (@balqash)

В акимате города рассказали, что человек, который упал под верблюда, в больницу не обращался.

"На площади возле Дворца культуры был организован досуг с катанием на верблюде без соответствующих разрешительных документов от местных исполнительных органов. В результате нарушения правил содержания и выпаса сельскохозяйственных животных животное проявило агрессию", – прокомментировали в акимате.

Владелец верблюда – житель Балхаша. За нарушение правил выпаса сельскохозяйственных животных и правил благоустройства он привлечён к административной ответственности, сообщили в полиции.