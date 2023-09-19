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Вера Ким стала депутатом мажилиса Казахстана

Сегодня, 19:29
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election.gov.kz Сегодня, 19:29
Сегодня, 19:29
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Фото: election.gov.kz

Центризбирком зарегистрировал Веру Ким в качестве депутата Мажилиса Парламента РК, передаёт BaigeNews.kz.

"В соответствии со статьями 12, 45, 46, пунктом 6 статьи 97-1, статьей 98 Конституционного закона "О выборах в Республике Казахстан" и выпиской из постановления Бюро Политического совета общественного объединения "Партия "AMANAT" от 18 cентября 2023 года Центральная избирательная комиссия постановила: передать вакантный мандат депутата мажилиса парламента члену общественного объединения "Партия "AMANAT" Ким Вере Александровне и зарегистрировать её депутатом", - говорится в сообщении на сайте ЦИК.

В ходе заседания председатель ЦИК Нурлан Абдиров сообщил, что полномочия депутата начинаются с момента его регистрации Центральной избирательной комиссией. Вручая удостоверение и нагрудный знак Вере Ким, глава комиссии пожелал депутату дальнейших успехов в работе. 

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