Вентиляторы в борьбе с вонью хотят использовать в Актобе
Сегодня, 14:19
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Сегодня, 14:19Сегодня, 14:19
151Фото: diapazon.kz
Перенять опыт европейских коллег в борьбе с вонью предложил Департамент экологии Актюбинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на газету "Диапазон".
По словам заместителя руководителя Департамента экологии Актюбинской области Талапа Уснадина, ведомство предложило АО "Aktobe su energy group" использовать опыт европейских стран и США и установить на канализационную насосную станцию-11 подземные вентиляторы вместо катализатора "Ивказ".
Поскольку канализационные сети устарели, в Депэкологии предположили, что установленные подземные вентиляторы будут высасывать сероводород из системы, откуда идут утечки.
"Необходимо разработать проект и обсудить его. Пока это только на стадии предложения", - сказал Талап Уснадин.
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