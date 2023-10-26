Велосипеды на 178 миллионов тенге незаконно хотели приобрети в спортшколу Астаны

Одной из столичных спортивных школ прокуратура не позволила закупить велосипеды на сумму 178 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Прокуратура Есильского района Астаны провела анализ соблюдения бюджетного законодательства и законодательства в сфере госзакупок и выявила, что одна из спортивных школ столицы неправомерно объявила конкурс по приобретению велосипедов для системы "Astana Bike", которая находится на балансе у другого юридического лица.

Объявление о тендере появилось на портале госзакупок. Оно противоречило Бюджетному кодексу и не соответствовало видам деятельности школы, утверждённым уставом. Поэтому госзакупки на сумму 178 миллионов тенге прокуратура отменила, а виновные должностные лица привлечены к ответственности.