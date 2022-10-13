open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей

 
   < 2022
Загрузка...
 
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6


Велосипедист за 50 дней доехал из Уральска в Алматы Сегодня, 04:45
270

Велосипедист за 50 дней доехал из Уральска в Алматы

31-летний Дияс Егизбаев за 50 дней доехал на велосипеде из Уральска в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

В прошлом году  он на двухколёсном транспорте посетил все города на западе страны, а в этом году решил поехать дальше. 21 августа он выехал из Уральска, а 10 октября добрался до южной столицы. С собой он взял предметы первой необходимости, одежду на два сезона, палатку и запчасти для велосипеда.

"Катание на велосипеде - это моё хобби, а потом я решил объединить хобби с путешествием. Если в прошлом году родные переживали за меня, то в этом году они уже привыкли и отнеслись с пониманием. В целом путешествие прошло отлично, только на границе ЗКО и Актюбинской области сломался велосипед, и мне пришлось доехать до Актобе на попутной фуре. В городе починили его и я поехал дальше", - говорит Дияс Егизбаев.

Мужчина отдыхал по три дня в Актобе, Кызылорде, Кентау, Шымкенте, Таразе и Узынагаше. Остальное время он ночевал в палатке и в маленьких гостиницах на трассе. Еду в основном готовил сам, но иногда питался в придорожных кафе. За всё время путешествия он потратил около 100 тысяч тенге.

"Люди останавливались, интересовались, спрашивали, есть ли вода, не нужно ли мне чего-нибудь. Полицейские тоже останавливали, предостерегали, предлагали помощь. В общем доехал без серьёзных происшествий. Пока побуду в Алматы, хочу отдохнуть здесь, восстановиться, за это время я сильно похудел, рёбра видны, - смеётся Дияс.

В будущем Дияс планирует посетить другие города Казахстана и доехать до Москвы.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#истории людей #велоспорт #Уральск #Алматы
Журналист
Сегодня, 04:45
270
Поделитесь:
Наверх