Велосипедист за 50 дней доехал из Уральска в Алматы

31-летний Дияс Егизбаев за 50 дней доехал на велосипеде из Уральска в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".

Мужчина отдыхал по три дня в Актобе, Кызылорде, Кентау, Шымкенте, Таразе и Узынагаше. Остальное время он ночевал в палатке и в маленьких гостиницах на трассе. Еду в основном готовил сам, но иногда питался в придорожных кафе. За всё время путешествия он потратил около 100 тысяч тенге.

"Люди останавливались, интересовались, спрашивали, есть ли вода, не нужно ли мне чего-нибудь. Полицейские тоже останавливали, предостерегали, предлагали помощь. В общем доехал без серьёзных происшествий. Пока побуду в Алматы, хочу отдохнуть здесь, восстановиться, за это время я сильно похудел, рёбра видны, - смеётся Дияс.

В будущем Дияс планирует посетить другие города Казахстана и доехать до Москвы.