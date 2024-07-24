Велосипедист и его пассажир скончались после наезда авто в Актобе
Сегодня, 04:15
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Сегодня, 04:15Сегодня, 04:15
78Фото: pixabay.com
Велосипедист и его пассажир скончались после наезда авто в Актобе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на портал "Мой ГОРОД".
ДТП произошло 23 июля в 00:50 недалеко от Актобе на объездной трассе в районе посёлка Акжар 1, сообщили в департаменте полиции Актюбинской области.
Водитель автомашины марки KIA допустил наезд на велосипедиста с пассажиром, оба скончались на месте. Мужчинам было 25 и 26 лет.
Водителя арестовали. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух и более лиц.
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