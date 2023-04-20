- Спасатели ВКО назвали основные причины пожаров в частных домах 14:43 20
- Убийство девятиклассницы в Туркестанской области: подозреваемые дали признательные показания 14:15 130
- Велосипед, электросамокат, беговел: какой транспорт безопасен для ребёнка 14:00 122
- Восемь серийных интернет-мошенников задержали полицейские Карагандинской области 13:54 146
- Бум разводов: в СКО распадается почти каждая вторая супружеская пара 13:40 219
- Ярмарка вакансий для безработной молодёжи пройдёт в Астане 13:37 129
- Суд Астаны постановил снести ЖК "Вашингтон" 13:26 423
- Кто финансирует главную казахстанскую мечеть в Астане 13:08 448
- 670 миллиардов тенге, незаконно выведенных за рубеж, вернули в Казахстан 13:00 249
- Юная казахстанская шахматистка обыграла сильнейшего гроссмейстера мира 12:59 183
- Понятие "богатый человек" может появиться в казахстанском законодательстве 12:46 315
- При взрыве газа в Кызылорде пострадал гражданин Узбекистана 12:29 265
- На другом конце Земли. Как развиваются отношения Казахстана и Мексики 12:17 255
- Депутаты Мажилиса бьют тревогу по поводу распространения синтетических наркотиков среди молодежи 12:14 304
- В Казахстане улучшат условия национальным перевозчикам при перевозке товаров 12:07 226
- В побеге Серику Кудебаеву через горы могли помочь опытные проводники - КНБ 11:42 602
- Более 20 тысяч пачек сигарет хотели незаконно провезти в Казахстан из Кыргызстана 11:22 312
- До 10 лет лишения свободы увеличен срок за пытки в Казахстане - Генеральная прокуратура 11:08 435
- Дальнейшую трансформацию СВМДА обсудили на совещании в Астане 10:55 307
- Кто загрязняет воздух в Усть-Каменогорске, и что с этим делать 10:51 507
- Шесть тысяч камер "Сергек" дополнительно установят на улицах Алматы 10:36 325
- Арсенал оружия нашли полицейские в багажнике заброшенного авто в Кокшетау 10:22 301
- В Минтруда рассказали как начисляются пособия по инвалидности и потере кормильца 09:59 336
- Религиозную литературу незаконно продавал житель Туркестана 09:41 322
- "Хоргос" возобновит работу в ближайшие дни 09:26 394
- Индия обгонит Китай по численности населения в этом году - ООН 09:08 449
- За год товарооборот между Казахстаном и странами Центральной Азии вырос на 30% 08:54 336
- За сутки коронавирусом заразились 70 казахстанцев 08:28 343
- Новая виза для иностранных бизнесменов появится в Казахстане 07:52 349
- Труп женщины, пропавшей в степи при поиске скота, нашли в Павлодарской области 07:33 813
- Казахстанец купил пояс чемпиона UFC Хабиба на аукционе 06:42 578
- Жительницу Актобе, выкинувшую тело ребёнка в мусор, судить не будут 05:17 940
- Двое алматинцев продавали несуществующие iPhone 04:01 422
- Интересный эксперимент с флагом провели в Шымкенте 03:28 1005
- Аварийное отключение электроэнергии произошло в нескольких микрорайонах Актау 02:22 475
- Хоккеист Дмитрий Гурков выбрал казахстанское гражданство вместо российского перед ЧМ-2023 по хоккею 01:44 501
- Елена Рыбакина начала с победы WTA 500 в Германии 00:07 487
- Упавшего с четвёртого этажа мальчика спасли медики Балхаша 19.04.2023 657
- Более 10 тысяч подростков будут обучать в колледжах РК по заказу предприятий 19.04.2023 464
- Опубликовало время совершения айт намаза по городам Казахстана 19.04.2023 693
- Какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане 19.04.2023 494
- Налог на сбор грибов, ягод и трав введут в Казахстане 19.04.2023 734
- Международная книжная ярмарка Eurasian Book Fair-2023 открылась в Астане 19.04.2023 513
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 503
- Как креативные индустрии развиваются в Алматы? Мнения казахстанских дизайнеров 19.04.2023 610
- За счет собственников полностью проблему не решить – экономист о повышении коммунальных тарифов 19.04.2023 574
- Авиарейсы из Астаны в Урджар запустят с 15 мая 19.04.2023 558
- Маралов сняли фотоловушки в Алматинской области 19.04.2023 633
- Арестовать акима Павлодарской области требует адвокат. Что ответили в акимате 19.04.2023 3889
- Казахстанцы в приграничных регионах попадают под внешнее информационное влияние - сенатор 19.04.2023 556
- Казахстанца ранили в перестрелке в Стамбуле 19.04.2023 546
- Курс доллара значительно вырос в Казахстане 19.04.2023 634
- Мужчина забил волка цепью в Актюбинской области 19.04.2023 686
- Уникальная операция в Алматы: мальчику пришили оторванный палец 19.04.2023 640
- Самыми посещаемыми объектами культуры в Казахстане стали библиотеки 19.04.2023 524
- Жаловаться на соседей, использующих баллонный газ, призвали в Караганде 19.04.2023 594
- 45 тысяч тенге взял таксист с иностранца за поездку по Алматы 19.04.2023 682
- Контролировать точность раздачи топлива на АЗС будут в Казахстане 19.04.2023 610
- Более 1700 камней достали из желчного пузыря женщины в Алматы 19.04.2023 691
- На полгода запретят вывозить лесоматериалы из Казахстана 19.04.2023 617
- Чем Боранбаев, Джаксыбеков, Мамин и Ахметов занимаются в Национальном олимпийском комитете 19.04.2023 2523
- Даниал Ахметов рассказал о принадлежащих ему землях в ВКО 19.04.2023 687
- Строительный кран упал в Астане 19.04.2023 533
- В горах Алматы выставили блокпосты 19.04.2023 689
- Мы плодим бродячих животных — министр экологии о замечании президента 19.04.2023 770
- Это лучше всех условий труда в Казахстане — Саткалиев о требованиях рабочих из Жанаозена 19.04.2023 709
- Казахстанцы больше тратят на еду, чем на услуги — статистика 19.04.2023 801
- Закрепить прокурорский надзор за инвестпроектами предложил Токаев 19.04.2023 618
- В хищении 2 млрд тенге подозревают сотрудников отдела образования Талдыкоргана 19.04.2023 946
- Президент поручил решить проблему бродячих собак 19.04.2023 646
- В Казахстане появится комплексная программа ГЧП в соцсфере 19.04.2023 784
- Рабочие места в обмен на налоги: бизнесу в Казахстане могут снизить нагрузку 19.04.2023 626
- Площади орошаемых земель за счёт Иртыша растут в Павлодарской области 19.04.2023 677
- Повторение недопустимо — президент прокомментировал ситуацию на Экибастузской ТЭЦ 19.04.2023 671
- В Казахстане расширят кредитование инфраструктурных инвестпроектов 19.04.2023 660
- В Астане продолжают бороться с последствиями аномального снегопада 19.04.2023 598
- Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись — глава государства 19.04.2023 1061
- Мы либо повысим тарифы, либо останемся без инфраструктуры — президент 19.04.2023 691
- В Туркестанской области за двое суток выдворили из страны 50 иностранцев 19.04.2023 734
- Токаев назвал основные причины продовольственной инфляции в стране 19.04.2023 733
Велосипед, электросамокат, беговел: какой транспорт безопасен для ребёнка
Скоро лето, а это значит, что во дворах и парках появятся дети на велосипедах, самокатах и машинках. Но любой ли транспорт полезен для здоровья ребенка? В этом вопросе разбиралась корреспондент BaigeNews.kz в беседе с ортопедом, травматологом и спротивным врачом. Эксперты практически в один голос отметили, что самым лучшим траспортом для наших чад является велосипед. А вот набирающие популярность электросамокаты, как оказалось, очень вредны.
Самокат – это, пожалуй, самый простой вид детского транспорта. Он есть практически у каждого городского ребёнка. С его помощью дети учатся держать равновесие, развивают координацию и ориентацию в пространстве. Однако, как считает, спортивный врач Сардор Халтаев, несмотря на активность и пользу, важно учитывать возростные особенности малыша.
"Для ребёнка, который не имеет симметричных движений руками и ногами, давать самокат не совсем хорошая идея. Потому что ребенок должен симметрично пользоваться и правой, и левой ногой, и руками. То есть не должно быть ассиметричных движений. То есть если ребенок в 3-4 года не может полноценно двигать и правой, и левой рукой, координация слегка нарушена, то этому ребёнку давать самокат вредно. Ребёнок будет пользоваться только с одной стороны, которая более удобна. Соответственно, может искажаться костная структура, она будет к этому привыкать, и в дальнейшем могут быть проблемы с опорно-двигательным аппаратом - наподобие укорочения одной ноги, удлинения второй ноги, проблемы с осанкой, может развиться плоскостопием. А в дальнейшем во взрослой жизни это может привести к таким проблемам, как развитие артрозов и так далее", - подчеркнул доктор.
По мнению врача, самое главное, чтобы ребёнок мог активно двигаться. В этом ему отлично может помочь велосипед. Как известно, он помогает развивать равновесие, ловкость, работать одновременно руками и ногами - держать руль, крутить педали, следить за дорогой. Но есть и транспорт, который доктор не советует вообще – это электромобили и электросамокаты. То есть тот траспорт, который сводит физическую активность ребёнка к нулю.
"С медицинской точки зрения я не очень приветствую машинки и электромобили. А вот велосипеды, самокаты и беговелы - их, в принципе, можно использовать. Ребёнок должен постоянно сам двигаться. То есть нельзя просто на электросамокат подсаживать и всё, чтоб ребёнок только на нём передвигался. У нас в это время происходит нарушение кровообращения. Мы должны активно передвигаться и воздействовать на все группы мышц. Начиная от стопы, заканчивая верхним плечевым поясом. Когда мы электросамокаты используем, или детские машинки, ребёнок никаким образом не передвигается, то это не совсем хорошая идея. Разово использовать, чтобы ребёнка развлечь, раз в неделю прогуляться, в течение 5-10 минут можно развлечь ребенка, но водить на постоянной основе - некорректно. Самокаты можно использовать после 5-6 лет, потому что к этому моменту у ребёнка полноценно формируется стопа, все суставы и симметричные моменты у ребёнка полноценно сформировываются. К этому моменту это будет вполне разумно. Но, естественно, нужно контролировать, чтобы ребёнок катался симметрично. На одну ногу встаёт, потом передвигается, потом меняет ногу", - сказал Сардор Халтаев.
С мнением спортивного врача согласен и ортопед Азрет Ерназаров. Эксперт отмечает, что велосипед является очень полезным транспортом и положительно влияет на весь позвоночник и помогает сформировать правильный мышечный корсет. А вот электросамокатом пользоваться детям лучше не стоит, считает врач.
"90 процентов детей, владеющих самокатом, подвергаются детским травмам. Это как раньше говорили: "Если вам не нравится какой-то человек, подарите ему мотоцикл". Сейчас это можно перефразировать так: "Если вам ваш ребенок не нужен, купите ему самокат". Поэтому можно сделать вывод, что его детям лучше не давать совсем. А вот велоспорт- это лучший спорт. Велосипеды примерно можно использовать с пяти лет. Главное, чтобы у ребенка уже был развит инстинкт самосохранения. О количестве колес, решают родители, нужно, чтобы было безопасно, в первую очередь. Большинство случаев травм, связанных с транспортом, бывают связаны с верхними конечностями, предплечьем и плечом, также нижних конечностей, стопы, голени. Ещё бывают травмы головы, шеи", - подчеркнул Азрет Ерназаров.
Травмотолог Касым Асканов рассказал о том, где дети могут получить травмы, и как уберечь детей от падений.
"В основном дети падают тогда, когда есть большое скопление людей, в местах, которые не предназначены для катания, во дворе, где машин много. Дети могут упасть, когда встречаются с другим транспортом. На велосипеде когда ездят, также влияет скорость. Поэтому важно учитывать эти моменты. Ещё сейчас никто не надевает средства защиты от падений – наколенники, налокотники, шлемы. Просто так берут и катаются. Но шлемы особенно нужны, когда катаются на скоростных велосипедах и электросамокатах. А так можно ограничиться налокотниками, хотя бы мягкими, и наколенниками", - добавил доктор.
В заключении спортивный врач Сардор Халтаев поделился мнением о том, как должно проходить лето детей. Он отметил, что, в первую очередь, главное - занять ребёнка активными играми. Также врач посоветовал ходить детям больше босиком.
"Лето у ребёнка должно быть очень физически активным, если мы говорим о городских детях. Этим детям лучше максимально ходить босиком, без носков, без обуви. Каждый день. Это максимально улучшит их здоровье, максимально улучшит их опорно-двигательный аппарат, в частности стопы. Потому что и дети, и взрослые, всю информацию получают именно при двигательной активности, при движении, при ходьбе от стопы. То есть у нас в стопах располагается очень много нервных окончаний, очень много кровеносных сосудов, и когда мы босиком начинаем ходить, в это время мы получаем много информации насчёт наклонностей, возвышенностей. Всю информацию - тепло, холод, иголки, асфальт, тропинка. Тем более детям, у которых есть плоскостопие, максимально летом нужно ходить босиком. Это самое лучшее лечение и самая лучшая профилактика", - подытожил доктор.
-
Trend news
- Мужчина забил волка цепью в Актюбинской области 19.04.2023 682
- 45 тысяч тенге взял таксист с иностранца за поездку по Алматы 19.04.2023 679
- Чем Боранбаев, Джаксыбеков, Мамин и Ахметов занимаются в Национальном олимпийском комитете 19.04.2023 2508
- Ветром сдуло: новое здание спортзала рухнуло в Карагандинской области 18.04.2023 1544
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 1661
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 2216
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 4624
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 37105
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 1965
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 1930
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 2093
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 4142
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 2093
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 2171
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 2839
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 2366
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 2436
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 2453
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 2432
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 2370
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 2139
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 2458
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 2421
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 2774
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 2745
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 2396
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 2663
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 2616
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 3038
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 2328
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 2329
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 11709
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 2513
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 2588
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 2431
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 2858
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 2896
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 3822
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 2973
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 3213
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 6052
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 3965
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 2588
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 2780
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 2688
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 2413
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 7204
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 2317
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 2071
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 2716
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 2794
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 2894
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 2541
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 2894
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 2884
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 3252
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 8707
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 10277
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 2732
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 2599
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 2787
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 2602
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 4780
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 2614
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 2693
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 3442
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 2829
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 2494
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 2737
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 28093
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 3904
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 2900
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 2919
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 2493
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 3204
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 14500
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 20420
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 2932
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 2831
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 16602
-
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 501
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 883
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 877
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 1191
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 1430
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 2104
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 2133
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 2221
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 2936
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 2328
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 2058
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 2391
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 3689
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 2424
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 2510
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 2309
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 2530
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 2312
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 2184
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 2499
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 2365
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 2400
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 2363
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 2596
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 2222
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 2940
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 2265
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 2574
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 3028
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 2421
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 2298
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 2665
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 2585
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 2529
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 2633
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 2865
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 2953
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 2824
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 2447
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 2797
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 2460
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 3133
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 2693
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 2687
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 2446
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 2691
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 2944
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 3033
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 2409
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 2281
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 3142
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 2681
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 2584
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 2873
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 4460
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 3221
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 2548
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 2544
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 2561
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 2424
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 2592
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 2679
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 2661
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 2568
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 2267
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 2725
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 2647
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 2806
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 3377
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 2965
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 2902
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 3077
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 4002
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 2754
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 3123
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 3316
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 3514
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 3068
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 4108
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 3969