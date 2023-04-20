Велосипед, электросамокат, беговел: какой транспорт безопасен для ребёнка

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Скоро лето, а это значит, что во дворах и парках появятся дети на велосипедах, самокатах и машинках. Но любой ли транспорт полезен для здоровья ребенка? В этом вопросе разбиралась корреспондент BaigeNews.kz в беседе с ортопедом, травматологом и спротивным врачом. Эксперты практически в один голос отметили, что самым лучшим траспортом для наших чад является велосипед. А вот набирающие популярность электросамокаты, как оказалось, очень вредны.

Самокат – это, пожалуй, самый простой вид детского транспорта. Он есть практически у каждого городского ребёнка. С его помощью дети учатся держать равновесие, развивают координацию и ориентацию в пространстве. Однако, как считает, спортивный врач Сардор Халтаев, несмотря на активность и пользу, важно учитывать возростные особенности малыша.

"Для ребёнка, который не имеет симметричных движений руками и ногами, давать самокат не совсем хорошая идея. Потому что ребенок должен симметрично пользоваться и правой, и левой ногой, и руками. То есть не должно быть ассиметричных движений. То есть если ребенок в 3-4 года не может полноценно двигать и правой, и левой рукой, координация слегка нарушена, то этому ребёнку давать самокат вредно. Ребёнок будет пользоваться только с одной стороны, которая более удобна. Соответственно, может искажаться костная структура, она будет к этому привыкать, и в дальнейшем могут быть проблемы с опорно-двигательным аппаратом - наподобие укорочения одной ноги, удлинения второй ноги, проблемы с осанкой, может развиться плоскостопием. А в дальнейшем во взрослой жизни это может привести к таким проблемам, как развитие артрозов и так далее", - подчеркнул доктор.

По мнению врача, самое главное, чтобы ребёнок мог активно двигаться. В этом ему отлично может помочь велосипед. Как известно, он помогает развивать равновесие, ловкость, работать одновременно руками и ногами - держать руль, крутить педали, следить за дорогой. Но есть и транспорт, который доктор не советует вообще – это электромобили и электросамокаты. То есть тот траспорт, который сводит физическую активность ребёнка к нулю.

"С медицинской точки зрения я не очень приветствую машинки и электромобили. А вот велосипеды, самокаты и беговелы - их, в принципе, можно использовать. Ребёнок должен постоянно сам двигаться. То есть нельзя просто на электросамокат подсаживать и всё, чтоб ребёнок только на нём передвигался. У нас в это время происходит нарушение кровообращения. Мы должны активно передвигаться и воздействовать на все группы мышц. Начиная от стопы, заканчивая верхним плечевым поясом. Когда мы электросамокаты используем, или детские машинки, ребёнок никаким образом не передвигается, то это не совсем хорошая идея. Разово использовать, чтобы ребёнка развлечь, раз в неделю прогуляться, в течение 5-10 минут можно развлечь ребенка, но водить на постоянной основе - некорректно. Самокаты можно использовать после 5-6 лет, потому что к этому моменту у ребёнка полноценно формируется стопа, все суставы и симметричные моменты у ребёнка полноценно сформировываются. К этому моменту это будет вполне разумно. Но, естественно, нужно контролировать, чтобы ребёнок катался симметрично. На одну ногу встаёт, потом передвигается, потом меняет ногу", - сказал Сардор Халтаев.

С мнением спортивного врача согласен и ортопед Азрет Ерназаров. Эксперт отмечает, что велосипед является очень полезным транспортом и положительно влияет на весь позвоночник и помогает сформировать правильный мышечный корсет. А вот электросамокатом пользоваться детям лучше не стоит, считает врач.

"90 процентов детей, владеющих самокатом, подвергаются детским травмам. Это как раньше говорили: "Если вам не нравится какой-то человек, подарите ему мотоцикл". Сейчас это можно перефразировать так: "Если вам ваш ребенок не нужен, купите ему самокат". Поэтому можно сделать вывод, что его детям лучше не давать совсем. А вот велоспорт- это лучший спорт. Велосипеды примерно можно использовать с пяти лет. Главное, чтобы у ребенка уже был развит инстинкт самосохранения. О количестве колес, решают родители, нужно, чтобы было безопасно, в первую очередь. Большинство случаев травм, связанных с транспортом, бывают связаны с верхними конечностями, предплечьем и плечом, также нижних конечностей, стопы, голени. Ещё бывают травмы головы, шеи", - подчеркнул Азрет Ерназаров.

Травмотолог Касым Асканов рассказал о том, где дети могут получить травмы, и как уберечь детей от падений.

"В основном дети падают тогда, когда есть большое скопление людей, в местах, которые не предназначены для катания, во дворе, где машин много. Дети могут упасть, когда встречаются с другим транспортом. На велосипеде когда ездят, также влияет скорость. Поэтому важно учитывать эти моменты. Ещё сейчас никто не надевает средства защиты от падений – наколенники, налокотники, шлемы. Просто так берут и катаются. Но шлемы особенно нужны, когда катаются на скоростных велосипедах и электросамокатах. А так можно ограничиться налокотниками, хотя бы мягкими, и наколенниками", - добавил доктор.

В заключении спортивный врач Сардор Халтаев поделился мнением о том, как должно проходить лето детей. Он отметил, что, в первую очередь, главное - занять ребёнка активными играми. Также врач посоветовал ходить детям больше босиком.