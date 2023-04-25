Велопрокат Astana Bike заработает с 25 апреля

Фото: cts.gov.kz

Система автоматизированного велопроката Astana Bike запускается в Астане с 25 апреля в Астане. Велосипеды и приобретение абонементов будут доступны с 9:00, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на компанию City Transportation Systems.

Запуск станции и велосипедов будет проходить поэтапно:

25 апреля: 600 велосипедов + 76 станций;

26 апреля: 100 велосипедов + 20 станций;

27 апреля: 100 велосипедов + 22 станции;

28 апреля: 100 велосипедов + 22 станции;

29 апреля: + 14 станций.

В итоге к концу апреля планируется запустить 154 станции и порядка 900 велосипедов.

Указывается, что появятся новые абонементы.

"Теперь для пользователей доступны абонементы с 45-ти и 60-минутным бесплатным временем. Ранний абонемент с 30-минутным бесплатным временем также остаётся доступным.

Для льготной категории граждан доступна скидка 50% на квартальные и сезонные абонементы.

Приобрести абонементы, узнать о льготах и получить необходимую информацию по велопрокату можно на сайте www.velobike.kz. Система велопроката доступна 24/7.

Получить консультацию по велопрокату можно в едином контакт-центре iКОМЕК-109 или написать на официальной странице CTS в социальных сетях Instagram @cts_kz и Facebook @CityTransportationSystems.