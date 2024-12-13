  • 13 Декабря, 16:39
  • BAIGENEWS

Велокоманда "Астана" сменит название

И получит в распоряжение супер-велосипеды.

Сегодня, 16:31
АВТОР
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astana-qazaqstan.com Сегодня, 16:31
Сегодня, 16:31
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Фото: astana-qazaqstan.com

Ведущий бренд велосипедов на китайском рынке XDS стал ключевым стратегическим партнёром команды UCI WorldTeam Astana. В рамках соглашения команда будет переименована в XDS Astana Team, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу спортивного клуба.

"Под управлением XDS команда Astana получит доступ к передовым инженерным возможностям бренда, инновационным велосипедным технологиям и финансовой поддержке", - говорится в релизе. 

В рамках нового партнёрства команда XDS Astana будет выступать на велосипедах премиального бренда X-LAB.

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