Ведущий бренд велосипедов на китайском рынке XDS стал ключевым стратегическим партнёром команды UCI WorldTeam Astana. В рамках соглашения команда будет переименована в XDS Astana Team, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу спортивного клуба.

"Под управлением XDS команда Astana получит доступ к передовым инженерным возможностям бренда, инновационным велосипедным технологиям и финансовой поддержке", - говорится в релизе.

В рамках нового партнёрства команда XDS Astana будет выступать на велосипедах премиального бренда X-LAB.