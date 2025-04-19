Фото: пресс-служба Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК

Спортсмен национальной сборной Казахстана Рамис Динмухаметов стал победителем престижного международного турнира Hong Kong International Track Cup, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК.

Соревнования по велотреку проходят в Гонконге (КНР), собрав 304 участников из 68 стран. В дисциплине омниум казахстанец показал уверенное выступление и набрал 136 очков, обойдя ближайших соперников — Коннора Лихи из Австрии (127 очков) и японца Канту Умезаву (106 очков).

В командном спринте сборная Казахстана также пополнила копилку медалей — Данияр Шаяхметов, Кирилл Курдиди и Рамазан Мухтар финишировали вторыми и завоевали серебро турнира.

В кейрине казахстанские спортсмены показали следующие результаты: Андрей Чугай — 9-е место, Данияр Шаяхметов — 12-е, Кирилл Курдиди — 17-е.

Международный турнир в Гонконге — один из этапов подготовки казахстанских велогонщиков к более масштабным стартам. Выступление национальной сборной наглядно демонстрирует высокий уровень казахстанского велоспорта на международной арене.