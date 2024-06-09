Велогонщик Николас Винокуров стал чемпионом Азии

В программе Азиатского первенства по велоспорту на шоссе был разыгран один комплект медалей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации велоспорта.

Андеры соревновались в индивидуальной гонке на время. На дистанцию 34 км вышел 21 спортсмен из 20 стран. За сборную РК выступали: прошлогодний чемпион Азии Андрей Ремхе, а также Николас Винокуров.

В итоге лучший результат показал Николас. На прохождение дистанции он потратил 45 минуты 38 секунд. "Серебро" досталось Ремхе (45:41), "бронза" у представителя Таиланда Тулаторна Сосалама. Его время – 46 минут 1 секунда.