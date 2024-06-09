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Велогонщик Николас Винокуров стал чемпионом Азии

Сегодня, 11:21
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instagram.com/kcfkz Сегодня, 11:21
Сегодня, 11:21
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Фото: instagram.com/kcfkz

В программе Азиатского первенства по велоспорту на шоссе был разыгран один комплект медалей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Казахстанской федерации велоспорта.

Андеры соревновались в индивидуальной гонке на время. На дистанцию 34 км вышел 21 спортсмен из 20 стран. За сборную РК выступали: прошлогодний чемпион Азии Андрей Ремхе, а также Николас Винокуров.

В итоге лучший результат показал Николас. На прохождение дистанции он потратил 45 минуты 38 секунд. "Серебро" досталось Ремхе (45:41), "бронза" у представителя Таиланда Тулаторна Сосалама. Его время – 46 минут 1 секунда.

"Я рассчитывал только на победу, — сказал теперь уже экс-чемпион Азии в "разделке" у андеров Андрей Ремхе. — В андерах я последний год и хотелось уйти красиво. Жаль, что не получилось".

"Своей гонкой я доволен, все прошло по плану, — рассказывает обладатель "золота" ЧА-2024 в индивидуальной гонке на время Николас Винокуров. — Трасса тяжелая и очень длинная. Плюс – жара. Но я справился с трудностями и победил".

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