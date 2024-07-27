Велогонщик Евгений Фёдоров стал 21-м на Олимпиаде в Париже
Сегодня, 21:20
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Сегодня, 21:20Сегодня, 21:20
55Фото: olympic.kz
Казахстанский велогонщик Евгений Фёдоров выступил в финале индивидуальной гонки с раздельным стартом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Он преодолел дистанцию за 38:33.98. Это позволило Федорову занять итоговое 21-е место.
Победу одержал Ремко Эвенепул из Бельгии. Втрое место осталось за Филиппо Ганной из Италии. Третьим стал Вут ван Арт из Бельгии.