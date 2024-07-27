  • 27 Июля, 21:32
  • BAIGENEWS

Велогонщик Евгений Фёдоров стал 21-м на Олимпиаде в Париже

Сегодня, 21:20
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
olympic.kz Сегодня, 21:20
Сегодня, 21:20
55
Фото: olympic.kz

Казахстанский велогонщик Евгений Фёдоров выступил в финале индивидуальной гонки с раздельным стартом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он преодолел дистанцию за 38:33.98. Это позволило Федорову занять итоговое 21-е место.

Победу одержал Ремко Эвенепул из Бельгии. Втрое место осталось за Филиппо Ганной из Италии. Третьим стал Вут ван Арт из Бельгии.

Самое читаемое

Наверх