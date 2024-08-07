  • 7 Августа, 19:13
  • BAIGENEWS

Велогонщик Чугай не прошёл этап квалификации на Олимпиаде в Париже

Сегодня, 18:35
АВТОР
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Владислав Семёнов Сегодня, 18:35
Сегодня, 18:35
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Фото: Владислав Семёнов

На Олимпийских играх в Париже состоялась квалификация в велоспорте на треке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz. 

Спортсмены выступили в спринте. Казахстанская команда была представлена Андреем Чугаем. 

Велогонщик финишировал на 30-м месте. В следующий раунд ему пробиться не удалось. В 1/32 финала выходили 24 спортсмена по итогам стартового раунда.

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