Велогонщик Чугай не прошёл этап квалификации на Олимпиаде в Париже
Сегодня, 18:35
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Сегодня, 18:35Сегодня, 18:35
93Фото: Владислав Семёнов
На Олимпийских играх в Париже состоялась квалификация в велоспорте на треке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Спортсмены выступили в спринте. Казахстанская команда была представлена Андреем Чугаем.
Велогонщик финишировал на 30-м месте. В следующий раунд ему пробиться не удалось. В 1/32 финала выходили 24 спортсмена по итогам стартового раунда.
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