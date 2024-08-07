Велогонщик Чугай не прошёл этап квалификации на Олимпиаде в Париже

На Олимпийских играх в Париже состоялась квалификация в велоспорте на треке, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Спортсмены выступили в спринте. Казахстанская команда была представлена Андреем Чугаем.

Велогонщик финишировал на 30-м месте. В следующий раунд ему пробиться не удалось. В 1/32 финала выходили 24 спортсмена по итогам стартового раунда.