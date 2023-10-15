Велогонщик Алексей Луценко выиграл "Тур Турции"

15 октября состоялся заключительный этап многодневной велогонки "Тур Турции", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Победу на финальном этапе одержал бельгиец Йеспер Филипсен из команды "Alpecin-Deceuninck". Второе место занял голландец Кейс Бол из "Астаны". Третьим стал итальянец Джованни Лонарди из "EOLO-Kometa".

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Капитан "Астаны" Алексей Луценко завершил этап восьмым и завершил гонку на первом месте в генеральной квалификации. Микеле Гадзоли финишировал 13-м, Харольд Техада — 28-м, Глеб Сырица — 121-м, Марк Кавендиш — 126-м.