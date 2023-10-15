Велогонщик Алексей Луценко выиграл "Тур Турции"
Сегодня, 21:49
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Сегодня, 21:49Сегодня, 21:49
60Фото: instagram.com/astanaqazaqstanteam
15 октября состоялся заключительный этап многодневной велогонки "Тур Турции", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Победу на финальном этапе одержал бельгиец Йеспер Филипсен из команды "Alpecin-Deceuninck". Второе место занял голландец Кейс Бол из "Астаны". Третьим стал итальянец Джованни Лонарди из "EOLO-Kometa".
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Капитан "Астаны" Алексей Луценко завершил этап восьмым и завершил гонку на первом месте в генеральной квалификации. Микеле Гадзоли финишировал 13-м, Харольд Техада — 28-м, Глеб Сырица — 121-м, Марк Кавендиш — 126-м.
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