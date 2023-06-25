Велогонщик Алексей Луценко стал национальным чемпионом Казахстана

Фото: cycling.kz

В Талдыкоргане прошёл завершающий соревновательный день Национального чемпионата Казахстана по велоспорту на шоссе и Спартакиады РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации ведоспорта РК.

​На старт вышли мужчины и андеры в групповой гонке 164 км (5 кругов). Маршрут пролегал через предгорье Джунгарского Алатау и отличался непростыми подъемами и извилистыми поворотами.

​После многочисленных атак первая устойчивая лидирующая группа появилась на втором круге и состояла из четырех гонщиков – Алексея Луценко, Евгения Гидича, Даниила Марухина и Александра Семенова. Однако уже во второй половине гонки Семенов не смог удержать темп беглецов и переложился к ближайшим преследователям – Максиму Тараскину и Юрию Натарову. К этому времени отставание основной группы от лидеров составляло более 3,5 минут.

​За 20 км до конца гонки Алексей Луценко предпринял решающую атаку и провел оставшуюся дистанцию в гордом одиночестве, финишировав с преимуществом в 2 минуты, 5 секунд.

Серебряная медаль была разыграна между Гидичем и Марухиным в спринтерской борьбе, в которой сильнее оказался Гидич.

​Таким образом, обладателем белой майки национального чемпиона в элите стал представитель Северо-Казахстанской области Алексей Луценко. Евгений Гидич, представлявщий интересы Акмолинской области, занял второе место. Бронзовым призером стал Даниил Марухин из Северо-Казахстанской области.

"Своей формой я доволен, — говорит Алексей Луценко, — в преддверии "Тур де Франс" было важно проверить себя. И это огромная честь стартовать в "Тур де Франс" в майке национального чемпиона Казахстана. Со мной ехали несколько гонщиков, намного младше меня. Подметил, что они молодцы. Физическая форма и гоночный ритм у них не хуже чем у тех, кто гоняет в профессиональных командах. Уровень соперников подрос".

​Напомним, что Луценко также стал победителем НЧРК в индивидуальной гонке с раздельным стартом.

​Среди андеров победителем НЧРК стал Николя Винокуров (Северо-Казахстанская область), "серебро" досталось Андрею Ремхе (Алматинская область), "бронзу" заполучил Оркен Сламжанов (Жетысуская область).