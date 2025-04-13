Великобритания ввела запрет на ввоз мясных и молочных продуктов для личного пользования из стран Евросоюза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Guardian.

Министерство окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании объяснило эту меру необходимостью профилактики ящура. Таможенные службы будут проверять туристов, включая тех, кто путешествует с бутербродами, содержащими запрещённые продукты, такие как ветчина и сыр.

Министерство уточнило, что риск проникновения ящура в страну в настоящее время оценивается как средний. Последняя вспышка заболевания в Великобритании произошла в 2007 году.

Запрет распространяется на страны ЕС, где сейчас зафиксированы случаи ящура, такие как Германия, Венгрия и Словакия. Также ограничение касается стран Европейской ассоциации свободной торговли, а также Фарерских островов и Гренландии.

Ввоз мяса и молочных продуктов из определённых животных, таких как коровы, овцы, свиньи и козы, запрещён. Также под запрет попали вяленое мясо, сырое мясо и молоко, а также торговля сеном, соломой, животными, восприимчивыми к ящуру, и кормом для домашних животных.

7 марта Всемирная организация охраны здоровья животных (WOAH) сообщила о вспышке ящура среди крупного рогатого скота в Венгрии, которая произошла впервые с 1973 года. В начале апреля австрийские власти закрыли погранпереходы с Венгрией и Словакией.