Великобритания ужесточила правила для иммигрантов

Британское правительство объявило о новых жестких иммиграционных правилах, которые должны сократить количество людей, способных переезжать в Великобританию на сотни тысяч в год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Associated Press.

Министр внутренних дел Джеймс Клеверли заявил, что принимает "решительные меры" для снижения разрешенной иммиграции, которая достигла рекордного уровня почти в 750 000 человек в 2022 году.

Согласно новым правилам, которые будут введены весной 2024 года, иммигрантам придется зарабатывать больше, чтобы получить рабочую визу, и им будет сложнее привезти членов семьи в Великобританию. Потенциальные иммигранты должны будут заработать 38 700 фунтов стерлингов (48 900 долларов), чтобы получить визу квалифицированного работника. Сейчас этот порог - 26 200 фунтов (33 000 долларов). Британские граждане, которые хотят привезти своего иностранного супруга, должны будут заработать такую же сумму.

Здравоохранение и социальное обеспечение, секторы, которые в значительной степени зависят от иностранного персонала, освобождены от правила заработной платы. Но работники по уходу из-за рубежа больше не смогут привозить с собой в Великобританию родственников-иждивенцев, что вызывает опасения в отрасли, что все меньше людей захотят приехать.

Правительство также заявило, что откажется от правила, которое позволяет работодателям в секторах, включенных в "список дефицитных профессий", платить работникам-иммигрантам на 20% меньше, чем гражданам Великобритании.

Начиная с января, большинство иностранных аспирантов также больше не смогут привозить членов семьи в Великобританию.

Клеверли сказал, что новые меры сократят на 300 000 человек количество людей, имеющих право переехать в Великобританию в ближайшие годы.

Пересмотренные данные, опубликованные в прошлом месяце Управлением национальной статистики, показали, что чистая миграция в Великобританию — количество прибывающих за вычетом уезжающих — составила рекордные 745 000 человек в 2022 году. Чистая миграция за 12 месяцев до июня 2023 года снизилась до 672 000 человек.