Великобритания отправит в Гайану военное судно для ее поддержки в конфликте с Венесуэлой

Великобритания готовится отправить военный корабль в Гайану в знак дипломатической и военной поддержки своей бывшей колонии на фоне ее территориального конфликта с Венесуэлой, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что HMS Trent примет участие в совместных учениях после Рождества.

Гайана, член Британского Содружества, — единственное англоязычное государство Южной Америки.

Патрульный корабль HMS Trent направился в Карибский бассейн для поиска контрабандистов наркотиков. Но он был перенаправлен в другой район после того, как в начале декабря правительство Венесуэлы пригрозило аннексировать Эссекибо — регион площадью 159 тыс. кв км, составляющий около двух третей территории Гайаны.

Венесуэла давно претендует на Эссекибо: регион богат золотом, алмазами и бокситами, а у побережья обнаружены огромные залежи нефти.

Каракас заявляет, что регион отошел Венесуэле после обретения страной независимости от Испании в начале 1800-х. Власти Гайаны в ответ на это напоминают, что территория Гайаны-Эссекибо входила в состав Британской Гвианы, которая впоследствии стала независимой Гайаной.

14 декабря президент Гайаны Ирфаан Али и президент Венесуэлы Николас Мадуро провели переговоры в аэропорту Кингстауна (Сент-Винсент и Гренадины) вместе с представителями латиноамериканских стран.

Они выпустили совместное заявление, в котором обязались "не угрожать или применять силу друг против друга ни при каких обстоятельствах", а также "воздерживаться, будь то на словах или на деле, от эскалации".

Лидеры двух стран договорились создать совместную комиссию министров иностранных дел для решения любых вопросов, возникающих в спорной зоне, а также провести новую встречу в Бразилии для обсуждения Эссекибо.

В их заявлении также говорится, что все споры будут разрешаться в соответствии с международным правом, однако отмечается, что правительство Мадуро не признает юрисдикцию Международного суда ООН.