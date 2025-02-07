Великобритания находится на грани банкротства
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Великобритания стоит на пороге финансовой несостоятельности из-за бюджетного дефицита, заявил британский политик Дэвид Фрост, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Telegraph.
По его словам, все возможные способы пополнения бюджета только усложняют ситуацию с экономикой.
"Выхода нет. Повышение налогов не увеличит доходы, а лейбористы не могут стимулировать экономический рост или сократить расходы", — говорится в сообщении.
Фрост заявил, что в Великобьритании стремительно падает ВВП в связи с неконтролируемой миграцией, высокими ценами на топливо и постковидным экономическим шоком. Единственным вариантом для Казначейства Фрост называет займы, которые нужно возвращать.
"И постоянно растущее бремя налогов, расходов и долгов еще больше давит на экономику. Правда в том, что мы вообще не можем позволить себе увеличивать государственные расходы", - добавил он.
Политик добавил, что дефицит бюджета страны может доходить до 20 млрд стерлингов, а повышение налогов приведёт к рецессии.
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