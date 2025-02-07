Великобритания стоит на пороге финансовой несостоятельности из-за бюджетного дефицита, заявил британский политик Дэвид Фрост, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на The Telegraph.

По его словам, все возможные способы пополнения бюджета только усложняют ситуацию с экономикой.

"Выхода нет. Повышение налогов не увеличит доходы, а лейбористы не могут стимулировать экономический рост или сократить расходы", — говорится в сообщении.

Фрост заявил, что в Великобьритании стремительно падает ВВП в связи с неконтролируемой миграцией, высокими ценами на топливо и постковидным экономическим шоком. Единственным вариантом для Казначейства Фрост называет займы, которые нужно возвращать.

"И постоянно растущее бремя налогов, расходов и долгов еще больше давит на экономику. Правда в том, что мы вообще не можем позволить себе увеличивать государственные расходы", - добавил он.

Политик добавил, что дефицит бюджета страны может доходить до 20 млрд стерлингов, а повышение налогов приведёт к рецессии.