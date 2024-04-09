Великобритания готовит гуманитарную помощь для казахстанцев
Сегодня, 22:22
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:22Сегодня, 22:22
135Фото: pxhere.com
Великобритания готовит гуманитарную помощь для казахстанцев, пострадавших от паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.
Тёплую одежду, предметы первой необходимости собирают местные активисты, а также наши соотечественники, обучающиеся и работающие в королевстве.
Кроме того, они начали сбор денег.
Поклонники певца Димаша Кудайбергена тоже принимают активное участие в благотворительной инициативе.
"Нам известно о паводках, которые затронули вашу страну. Мы собираем деньги, чтобы поддержать тех, кто пострадал от стихийного бедствия. Мы также будем молиться, чтобы приток воды прекратился и ситуация стабилизировалась как можно скорее", - сказал глава фан-клуба Димаша Джил Браун.
Сам Димаш посетил волонтёрский штаб в Актобе.
Самое читаемое
- Врач "скорой" рассказал о поведении Бишимбаева и Байжанова в день убийства
- Токаев дал поручения по благоустройству и озеленению территорий в регионах
- Наталья Годунова получила новую должность
- 4-летняя блогер из Атбасара перевела часть гонорара в помощь пострадавшим от паводков
- В вузах Казахстана появится возрожденная специальность по подготовке дорожников