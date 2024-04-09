Великобритания готовит гуманитарную помощь для казахстанцев, пострадавших от паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kz.

Тёплую одежду, предметы первой необходимости собирают местные активисты, а также наши соотечественники, обучающиеся и работающие в королевстве.

Кроме того, они начали сбор денег.

Поклонники певца Димаша Кудайбергена тоже принимают активное участие в благотворительной инициативе.

"Нам известно о паводках, которые затронули вашу страну. Мы собираем деньги, чтобы поддержать тех, кто пострадал от стихийного бедствия. Мы также будем молиться, чтобы приток воды прекратился и ситуация стабилизировалась как можно скорее", - сказал глава фан-клуба Димаша Джил Браун.

Сам Димаш посетил волонтёрский штаб в Актобе.