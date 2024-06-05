Величина прожиточного минимума выросла на 4% за год в Казахстане

В мае текущего года прожиточный минимум в Казахстане составил 49,2 тыс. тг в среднем на душу населения — на 4% больше, чем годом ранее, передаёт BaigeNews со ссылкой на Finprom.

В аналогичном периоде прошлого года величина составляла 47,3 тыс. тг, с годовым ростом на 11%.

Наибольшая величина прожиточного минимума традиционно пришлась на Мангистаускую область: 59,7 тыс. тг — на 0,3% больше, чем годом ранее. Показатель лидирующего региона на 21,4% превысил средний по стране.

В тройку регионов-лидеров также вошли Астана (53,8 тыс. тг, плюс 2,2% за год) и Алматы (52,3 тыс. тг, плюс 6%). В топ-5 также попали Восточно-Казахстанская и Алматинская области: 51,5 тыс. и 50,5 тыс. тг соответственно.

Наименьшая величина прожиточного минимума была зафиксирована в Актюбинской (44 тыс. тг), Кызылординской (44,1 тыс. тг) и Туркестанской (44,3 тыс. тг) областях.

Заметнее всего величина прожиточного минимума выросла в Улытауской области (на 7,3% за год, до 49,9 тыс. тг), а наименьший рост наблюдался в Атырауской области (всего на 0,1%, до 46 тыс. тг).

В разрезе возрастов среди мужчин наибольшая величина прожиточного минимума в мае текущего года была зафиксирована для юношей 14–17 лет: 62,1 тыс. тг, годовой рост — на 3,8%. Для младенцев в возрасте 0,5–1 года прожиточный минимум составил 33,7 тыс. тг, для мальчиков от 1 года до 3 лет — 35 тыс. тг, от 4 до 6 лет — 41,9 тыс. тг, от 7 до 10 лет — 46,6 тыс. тг, от 11 до 13 лет — 52,5 тыс. тг, для парней в возрасте от 18 до 29 лет — 59,4 тыс. тг, для мужчин от 30 лет до порога пенсионного возраста — 57,3 тыс. тг, для пенсионеров — 49,3 тыс. тг.

Среди женщин наибольшая величина прожиточного минимума также была зарегистрирована для девушек 14–17 лет, однако это лишь 47,6 тыс. тг. Для малышек в возрасте 0,5–1 года прожиточный минимум составил 31,7 тыс. тг, для девочек от 1 года до 3 лет — 33,3 тыс. тг, от 4 до 6 лет — 37,8 тыс. тг, от 7 до 10 лет — 41,2 тыс. тг, от 11 до 13 лет — 43,7 тыс. тг, для девушек в возрасте от 18 до 29 лет — 46,4 тыс. тг, для женщин от 30 лет до порога пенсионного возраста — 46,4 тыс. тг, для пенсионерок — 42,4 тыс. тг.

Прожиточный минимум для мальчиков и мужчин во всех возрастных категориях заметно превосходил показатели для девочек и женщин. Наибольшая разница наблюдалась в возрастной группе 14–17 лет, то есть в период самого активного роста: сразу на 30,5%. В группе 18–29 лет разница составила 28,2%, от 30 лет до порога пенсионного возраста — 23,5%, в возрастной группе 11–13 лет — 20,3%, среди пенсионеров — 16,3%, среди детей в возрасте от 7 до 10 лет — 13,1%, от 4 до 6 лет — 11%, от 0,5 года до 1 года — 6,4%, от 1 года до 3 лет — 5,1%.