Вела машину с двумя детьми на руках: полиция разыскивает алматинку

Фото: t.me/kris_p_alm

Женщина в Алматы управляла авто, держа на руках маленького ребёнка. Второй сидел на переднем пассажирском сидении. Кадры сняли очевидцы. Они отмечают, что женщина всё время отвлекалась на малышей.Теперь её ищет полиция, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Видео рискованной поездки облетело соцсети.

Стражи порядка сообщили, что устанавливают личность нарушительницы.