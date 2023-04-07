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  • Вела машину с двумя детьми на руках: полиция разыскивает алматинку
t.me/kris_p_alm Сегодня, 22:48
220
Сегодня, 22:48
220
Фото: t.me/kris_p_alm

Вела машину с двумя детьми на руках: полиция разыскивает алматинку

Женщина в Алматы управляла авто, держа на руках маленького ребёнка. Второй сидел на переднем пассажирском сидении. Кадры сняли очевидцы. Они отмечают, что женщина всё время отвлекалась на малышей.Теперь её ищет полиция, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Видео рискованной поездки облетело соцсети.

Стражи порядка сообщили, что устанавливают личность нарушительницы. 

"Проверочные мероприятия по данному факту проводит управление местной полицейской службы ДП Алматы. Правонарушительница непременно будет установлена и привлечена к ответственности в соответствии с законодательством", - уточнили в пресс-службе ДП Алматы.

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Сегодня, 22:48
220
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