Вековой юбилей отметил ветеран войны Зулхарнай Сеитов

Ветерана войны Зулхарная Сеитова поздравили со 100-летием в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны.

Зулхарнай Сеитов был призван в ряды Красной Армии в 1942 году. Прошёл от Сталинграда через Белоруссию и Польшу, участвовал в штурме Берлина, а затем – в разминировании Потсдамского дворца.

После войны окончил Омский сельскохозяйственный институт и был направлен в Казахстан, где стал доктором биологических наук и академиком в Республиканской Академии наук.

Профессор кафедры молекулярной биологии Казахстанско-Российского медицинского университета Зулхарнай Сеитов – автор более 150 научных работ и монографий, 10 учебных пособий, в том числе по биохимии, 14 патентов и восьми авторских свидетельств. Многие его разработки и открытия сегодня применяются как в медицине, так и в пищевой промышленности.