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Вековой юбилей отметил ветеран войны Зулхарнай Сеитов Вчера, 22:43
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Вчера, 22:43
145

Вековой юбилей отметил ветеран войны Зулхарнай Сеитов

Ветерана войны Зулхарная Сеитова поздравили со 100-летием в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минобороны. 

Зулхарнай Сеитов был призван в ряды Красной Армии в 1942 году. Прошёл от Сталинграда через Белоруссию и Польшу, участвовал в штурме Берлина, а затем – в разминировании Потсдамского дворца. 

После войны окончил Омский сельскохозяйственный институт и был направлен в Казахстан, где стал доктором биологических наук и академиком в Республиканской Академии наук. 

Профессор кафедры молекулярной биологии Казахстанско-Российского медицинского университета Зулхарнай Сеитов – автор более 150 научных работ и монографий, 10 учебных пособий, в том числе по биохимии, 14 патентов и восьми авторских свидетельств. Многие его разработки и открытия сегодня применяются как в медицине, так и в пищевой промышленности.

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#ветеран #Алматы
BaigeNews.kz
Вчера, 22:43
145
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