Век Азии продолжается в Астане

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Через СВМДА Токаев хочет усилить роль региона в системе международных отношений.

“Всех нас объединяет общее стремление к миру и сотрудничеству”. Так президент Казахстана Касым-Жомарт начал свое выступление на шестом саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, который прошел сегодня в Астане.

Организация, идея создания которой возникла еще в 1992 году (первый саммит прошел лишь 10 лет спустя – в 2002-м), долгие годы существовала в “тени”. О ней вспоминали только перед очередным саммитом, коих было пять. Но помнит ли кто-нибудь о их прошлых результатах?

Токаев своим выступлением на очередном шестом саммите СВМДА обозначил свои планы фактически реанимировать площадку. Выгоду от этого получит весь регион и, конечно, сам Казахстан.

А зачем?

Самый первый вопрос, который возникает – а нужно ли вообще делать СВМДА активнее, ведь есть другие международные площадки? Ответ на поверхности: если действующие инструменты не решают проблем, то можно попробовать сделать что-то новое. Для этого вполне подходит СВМДА – площадка уже организованная, с действующими членами (включая США, например, в качестве наблюдателей) и понятными целями организовать в Азии диалог и сотрудничество. Последние два сейчас актуальны, как никогда.

“С момента проведения предыдущего саммита СВМДА в 2019 году мировое сообщество пережило тяжелые испытания, негативные последствия которых продолжают оказывать воздействие на глобальное развитие. (...) Критически важно придать новый импульс многосторонним механизмам и вернуться к открытому диалогу”, – подчеркнул в своем выступлении на открытии саммита Токаев.

При этом предложение президента Казахстана – не просто сделать СВМДА площадкой для диалога разных стран, но сделать с ее помощью еще сильнее позиции Азии в системе международных отношений. И причины для этого очевидны – экономически континент силен, как никогда ранее.

“Прогноз о том, что XXI столетие будет веком Азии, сегодня стал реальностью. Азия стала признанным мировым экономическим лидером по номинальному ВВП и паритету покупательной способности. Регион обладает значительными человеческими и природными ресурсами. 21 из 30 крупнейших городов мира расположен в Азии”, – говорит Токаев.

При этом, по мнению казахстанского лидера, одной экономики недостаточно для усиления макрорегиона. Нужно единство. “Будущее самой Азии зависит от нашей коллективной готовности к укреплению диалога между культурами, традициями и мировоззрениями”, – подчеркивает он.

Новая старая площадка

Зрелость и бренд СВМДА действительно позволяют использовать ее для диалога культур и государств. Но лишь после трансформации – из периодического форума в постоянную организацию. По словам Токаева, “государства-члены неоднократно обсуждали этот вопрос и в принципе согласны с тем, что СВМДА уже функционирует де-факто как организация”.

Повышение статуса Совещания сделает еще сильнее и без того возросшую роль Азии в мировых процессах. Но как это будет сделано? Остановимся на тех, что напрямую связаны с экономикой.

Во-первых, в СВМДА появится “Совет по устойчивой взаимосвязанности”. Речь идет, конечно, об экономических связях: разрывы в цепочках поставок – что во время пандемии, что в нынешней геополитической ситуации – вынуждают строить новые, более эффективные транзитно-транспортные коридоры.

Второй момент – трансформация Финансового саммита СВМДА в постоянно действующую площадку. Это должно помочь восстановлению экономик и созданию благоприятных условий для регионального финансового сотрудничества между членами СВМДА.

Сделать это вполне возможно. В периметре Совещания – в Шанхае, Дубаи и Астане – уже работают финансовые центры, через которые может работать бизнес разных стран на равных условиях. Например, в Международном финансовом центре “Астана” зарегистрировано более 1,5 тысячи компаний из 65 стран мира, включая и азиатские. А совокупный объем привлеченных инвестиций составляет 6,9 млрд долларов США. Эта и другие площадки имеют потенциал простимулировать экономический рост даже в нынешнее время.

И третий момент – создание в периметре СВМДА механизма обеспечения продовольственной безопасности. Сейчас Азия производит две трети мировой сельхозпродукции, но при этом продолжает оставаться уязвимой по обеспечению продовольствием.

В этом плане Токаев предложил связать механизм (который, впрочем, еще только предстоит разработать) с работой Исламской организации по продовольственной безопасности, штаб-квартира которой расположена как раз в Астане. “Учитывая сельскохозяйственный потенциал наших стран, мы могли бы принять меры для обеспечения нуждающихся стран продовольствием и удобрениями”, – сказал президент Казахстана.

Трансформации дали “добро”

Реализация хотя бы части этих инициатив уже внесет заметный вклад в развитие азиатского макрорегиона. Большая часть промышленного и сельскохозяйственного производства сосредоточена именно здесь – и это создает основу для укрепления ее позиций в мире.

Роль СВМДА же здесь очевидна – нужно преодолеть имеющиеся разногласия или хотя бы снизить “градус” в отношениях между участниками организации (а страны с претензиями друг к другу там определенно есть). Получится ли это сделать у президента Касым-Жомарта Токаева – прогнозировать рано. Но большой опыт дипломатический опыт, тем не менее, дает право на осторожную надежду достигнуть мира в большом регионе.

Между тем, уже вечером 13 октября на сайте Акорды появилось заявление о том, что страны-участницы СВМДА согласились на трансформацию. Постепенно периодический саммит станет “региональной международной организацией”. И располагаться ее центр, надо полагать, будет в Казахстане.

Юрий Масанов, экономический обозреватель

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