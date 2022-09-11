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  • Въехала в здание и засветилась в соцсетях: карагандинку арестовали и лишили прав
скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 16:17
243
Фото: скриншот с видео t.me/POLICE_of_KZ

Въехала в здание и засветилась в соцсетях: карагандинку арестовали и лишили прав

Полицейские Караганды задержали автоледи, ставшую героиней роликов в соцсетях, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

В ведомстве рассказали, что прошлой ночью карагандинка  хорошо "отдохнула" в кафе, а потом на большой скорости въехала в здание общепита. Затем автоледи предприняла ещё одну попытку доехать до дома, скрывшись с места происшествия.  

Ориентировка о произошедшем с точными координатами авто поступила ко всем патрульным экипажам полиции.   

Ее задержали буквально через квартал.  Девушка отказалась от прохождения медицинского освидетельствования. Полицейские собрали документы и направили  их в специализированный межрайонный административный суд города Караганды.   

"Постановлением дежурного судьи за совершение правонарушений предусмотренных статьями 610 ч.асть 1 (Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлёкшее повреждение транспортного средства, грузов, дорог, дорожных и других сооружений или иного имущества, причинившее материальный ущерб), 611 часть  2 (Невыполнение водителем обязанностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан в сфере дорожного движения, в связи с дорожно-транспортным происшествием), 613 часть 4 (Невыполнение законного требования сотрудника полиции о прохождении  освидетельствования на состояние алкогольного опьянения) Кодекса РК об административных правонарушениях 28-летней горожанке назначено 15 суток адмареста и лишение прав на управление транспортным средством сроком на восемь лет", сообщили в МВД.

В полиции добавили, что нарушительнице, ко всему прочему, придётся оплачивать ущерб хозяину кафе.

Видео: t.me/POLICE_of_KZ
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#полиция
Сегодня, 16:17
243
Журналист

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