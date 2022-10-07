Веерные отключения электричества в Британии ожидаются этой зимой - BBC

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Национальная энергосеть Великобритании предупредила, что зимой в стране могут начаться перебои с электричеством, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Компания поспешила заверить, что такой сценарий маловероятен, но исключать его нельзя.

По словам представителей энергосети National Grid, "беспрецедентный хаос и волатильность" на энергетическом рынке возникли из-за российского вторжения в Украину.

В своем отчете National Grid предусматривает три возможных сценария развития событий грядущей зимой.

В первом случае предполагается, что энергетический кризис в Европе не позволит Британии импортировать электроэнергию из Франции, Бельгии и Нидерландов, хотя поставки из Норвегии продолжатся.

При этом зима может выдаться особо морозной и при этом безветренной, так что ветряные турбины не смогут выдать ожидаемой мощности. На этот случай Национальная сеть заключила договоры сразу с несколькими компаниями, которые будут держать наготове генераторы, работающие на угле, и с 1 ноября запустит схему, которая будет стимулировать снижение потребления электроэнергии предприятиями и домохозяйствами в часы пик.

Вместе взятые, эти меры, по мнению National Grid, помогут избежать перебоев с подачей электроэнергии.

Но есть и еще один, наименее вероятный, но самый пугающий сценарий, при котором энергетический кризис в Европе обострится настолько, что Британии просто не хватит газа.

И вот уже в этом случае поставщики электроэнергии вынуждены будут нормировать подачу электричества и отключать сети сроком до трех часов в день.

Число людей, которым станут отключать электричество, будет зависеть от того, как много электростанций придется останавливать из-за нехватки газа, утверждает National Grid, добавляя, что жизненно важная инфраструктура, к примеру, больницы, от перебоев не пострадает.

Скорее всего, отключения будут происходить в часы пик - утром или ранним вечером, причем в разных регионах - в разное время, и в любом случае потребители будут заранее предупреждены, так что особых проблем, по мнению National Grid, это вызвать не должно.