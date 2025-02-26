Переговоры по возвращению казахстанской музыки в Instagram ведутся между заинтересованными сторонами. Об этом на брифинге в правительстве сообщил министр юстиции Ерлан Сарсембаев, передает BaigeNews.kz.

"Ведутся переговоры между заинтересованными сторонами. Вопрос их взаимодействия с Министерством юстиции заключается в том, чтобы урегулировать эти правоотношения в соответствии с законодательством. Заставлять кого-либо или навязывать определенные действия мы не намерены", - сказал министр.

Он подчеркнул, что ведомство не может вмешиваться в процесс переговоров. Поэтому вопрос может затянуться на неопределенный срок, так как окончательное решение зависит от достижения сторонами соглашения.

"В ситуациях, где речь идет о договорных отношениях, государство не должно устанавливать жесткие сроки или принуждать стороны к обязательным действиям, особенно в отношении третьих стран. Наша цель - сделать эти правоотношения прозрачными и предсказуемыми, чем, собственно, сейчас и занимается министерство".

Ранее министр сообщил, что ведомство предложило создать платформу для защиты авторских прав казахстанских исполнителей.