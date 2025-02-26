Специалисты отремонтируют дорогу "Астана - Коргалжын", ведущую к уникальному Коргалжынскому природному заповеднику – месту обитания розовых фламинго. Об этом стало известно в ходе рабочей поездки Министра транспорта Марата Карабаева в Акмолинскую и Костанайскую области, передаёт BaigeNews.kz.

Работы по среднему ремонту данной автомобильной дороги уже начались в 2024 году на участке от села Акмол до села Оразак, общей протяженностью 39 км. Завершение первого этапа запланировано на этот год.

Следующим шагом станет средний ремонт еще 110 км дороги – от села Оразак до Коргалжынского заповедника, который стартует в этом году.

"Особое внимание уделят участку дороги от села Коргалжын до заповедника, построенному еще в 60-х годах прошлого века. В настоящее время он представляет собой земляную насыпь без асфальтобетонного покрытия. После завершения работ здесь появится современная дорога, обеспечивающая безопасное и комфортное передвижение, что положительно скажется на туристическом потоке и развитии малого и среднего бизнеса в регионе", - говорится в сообщении.

Проект по среднему ремонту автомобильной дороги "Астана - Коргалжын" является частью масштабной программы среднего ремонта автодорог республиканского значения, охватывающей по поручению Главы государства 10 тыс. км дорожного покрытия.

В 2025 году в рамках этой инициативы планируется охватить работами порядка 8 тысяч км дорог республиканского значения, в следующем 2026 году еще более 2 тысяч км.