Ведущий форвард "Кайрата" продолжит карьеру в Израиле

Нападающий алматинского футбольного клуба "Кайрат" Артур Шушеначев стал новым членом команды "Хапоэль Беэр-Шева", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ФК "Кайрат".

Футбольные клубы "Кайрат" и "Хапоэль" Беэр-Шева достигли договорённости о трансфере 25-летнего нападающего.

Артур Шушеначев пришел в структуры алматинского клуба весной 2017 года, в том же сезоне он дебютировал за основную команду. Год спустя игрок в составе "Кайрата" стал обладателем Кубка Казахстана.

В 2020 году Шушеначев стал чемпионом Казахстана в составе "Кайрата". В 2021-м дебютировал в групповом этапе еврокубков и во второй раз помог команде выиграть Кубок Казахстана, забив решающий гол в финале. Всего в том году он забил 23 мяча во всех официальных матчах, став лучшим бомбардиром среди казахстанских футболистов.