Ведущий детский ортопед из Израиля проводит мастер-классы для столичных врачей

Фото: Айгерим Ибраева

В многопрофильной городской детской больнице №2 Астаны проходит международный мастер-класс для врачей с участием врача-ортопеда, доктора медицинских наук из Израиля, профессора Марка Эйдельмана, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Во время обучения он проконсультирует пациентов с деформациями конечностей тазобедренных суставов, разберёт самые сложные случаи и обучит хирургов методам, позволяющим избежать раннего эндопротезирования тазобедренного сустава.

Это не первый приезд израильского профессора в Казахстан. Докторами МГДБ №2 запланировано провести до 12 операций детям из Астаны, Северо-Казахстанской области, Тараза, Костаная, Актобе, Актау, Акмолинской области с диагнозами патологический вывих бедра у детей с ДЦП и коксоартрозами у подростков в результате дисплазии с сохраняющимися подвывихами, которые перенесли несколько операций ранее, а также врождённый вывих бедра у детей старшей группы.

"Огромное спасибо нашему коллеге Марку Эйдельману за консультирование. Всех участников мастер-класса прошу тщательно запоминать и наблюдать. Надо один раз увидеть, как работают эти руки. Профессор Эйдельман до сих пор учится, он такой же, как мы, он до сих пор сам учится у других специалистов-коллег из других стран. Надеюсь, что у нас будет хорошая исследовательская работа. По окончании мастер класса все участники получат сертификаты", - сказал заведующий отделением ортопедии и реабилитации МГДБ №2 Агабек Чикинаев во время открытия мастер-класса.

Как отметил Марк Эйдельман, он очень рад, что ему снова выпала возможность приехать в Астану.

"Я очень рад видеть команду доктора Агабека Чикинаева, есть много трудных случаев, которые нужно прооперировать, и есть интересные случаи даже для меня. Я очень надеюсь, что всё пройдёт успешно, и в субботу, когда я уеду домой, наши пациенты будут прооперированы с наилучшими результатами. Мы будем делать тройные остеотомии, будем оперировать врождённые деформации конечностей у детей – колена, стопы, тазобедренного сустава. Есть дети, которых я прооперировал в прошлый раз. Сделал один этап и буду делать второй. Также мы будем делать удлинение конечностей, я привёз оборудование для этого. Сегодня я буду давать лекцию по тазобедренному суставу. Также покажу и расскажу о вмешательствах по наружной фиксации, по удлинению и деформации конечностей у детей, по особенностям удлинения. Я надеюсь, что это будет интересно. Я третий раз в Казахстане, люди прекрасные, у меня нет особых сомнений в том, что всё сложится", - добавил израильский доктор.

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По его словам, в его стране гораздо меньше запущенных случаев, потому что в Израиле есть специальные скрининги с помощью УЗИ, которые проходят младенцы в 6 недель.

"Мы лечим на ранних стадиях стремянками, и до операции не доходит. Например, я знаю, что в детской больнице №2 уже планируется проводить такие скрининги с помощью ультразвукового исследования. Но это капля в море в масштабах всей страны. Я хотел бы встретиться и поговорить с министром или заместителем министра здравоохранения, у меня есть очень много предложений. Например, обучение лечению инфекций. Я говорю об этом детским ортопедам, но они не практикуют лечение инфекций. Здесь нужна мультидисциплинарность", - добавил он.

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Врач-ортопед Азамат Тулегенов специально приехал на мастер-класс из города Астрахань.

"Сейчас я работаю в Атырау, совместно с казахстанскими коллегами развиваем оперативную ортопедию. Я не ожидал, что будет мастер-класс такого высокого уровня. Очень рад познакомиться с профессором Эйдельманом, послушать его лекции, увидеть его в деле. Для себя открыл очень много нового, что, действительно, будет полезно для нашей будущей работы. Спасибо казахстанской клинике за такую возможность!", - подчеркнул участник мастер-класса.

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Заведующая отделением травматологии и ортопедии Морозовской городской детской клинической больницы города Москвы Дарья Павлова также отметила высокий уровень мероприятия.

"Такие мастер-классы очень нужны и важны для каждого врача, потому что нельзя стоять на месте и необходимо постоянно оттачивать своё мастерство и совершенствовать его. Такой доктор, который делает большое количество операций, всегда формирует какие-то свои протоколы, модернизирует подходы. И этим опытом затем делится с другими коллегами, которые уже не будут допускать ошибки других. С помощью таких мероприятий мы получаем уникальную возможность узнать опыт другого человека. Этим и важны любые взаимодействия врачей между собой", - сказала она.

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Мама подростка Асем Аманкулкызы из Тараза, которой тоже запланирована операция во время мастер-класса, надеется на положительный исход. У Асем врождённый двухсторонний вывих бедра, коксоартроз. Она с рождения находится на учёте. Асем – близняшка. По словам мамы, девочка родилась в неправильном положении, в родах шла ножками, и начала ходить поздно, как уточка. Ей был поставлен диагноз дисплазия, после постановки гипса состояние нормализовалось, но в третьем классе она начала прихрамывать. С 2017 сделано несколько операций в Таразе. После того, как ей исполнилось 14 лет, её направили по системе медстрахования в многопрофильную детскую больницу №2 в Астану. По словам мамы Гульсим Айтуовой, врачи дают положительные прогнозы.