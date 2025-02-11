В рамках AI Action Summit в Париже министр цифрового развития Жаслан Мадиев и советник Президента РК Куанышбек Есекеев провели ряд встреч с ведущими ИИ-экспертами, передаёт BaigeNews.kz.

На встрече с Фэй-Фэй Ли, одной из ведущих мировых экспертов в области искусственного интеллекта, глава Минцифры озвучил планы развития ИИ в стране и поделился результатами отечественных ИИ-стартапов.

Ли профессор Стэнфордского университета, которую многие называют "крестной матерью ИИ". Фэй-Фэй Ли внесла огромный вклад в развитие ИИ, создав ImageNet – крупнейшую базу данных изображений, которая стала основой для современных технологий компьютерного зрения. Её исследования легли в основу прогресса в медицинской диагностике, автономных системах и робототехнике.

На встрече с Яном ЛеКуном, главным научным сотрудником по искусственному интеллекту в Meta и одним из пионеров в области глубокого обучения, обсудили большую языковую модель и KazLLM.

Одним из его ключевых достижений Яна является разработка языковой модели LLaMA (Large Language Model Meta AI), которая стала основой для многих современных AI-приложений. В Казахстане KazLLM была создана на основе этой архитектуры, что подчеркивает приверженность использованию передовых технологий в области искусственного интеллекта. Это вызвало большой интерес со стороны международных экспертов, в особенности Ян ЛеКун высоко оценил казахстанскую разработку и поделился отзывом в социальных сетях (на фото).

Во время беседы министр поделился планами Казахстана по развитию искусственного интеллекта не только внутри страны, но и в масштабах всего региона.

"Мы намерены продолжить сотрудничество с командой Meta для совершенствования KazLLM, а также для повышения уровня AI-грамотности и развития соответствующей инфраструктуры в Казахстане. Я пригласил Яна ЛеКуна посетить Казахстан на предстоящем мероприятии Digital Bridge, чтобы углубить наше сотрудничество и обсудить возможные совместные проекты", - отметил министр Жаслан Мадиев.

Вместе с тем, Глава Минцифры встретился с основателем компании Clever Cloud Квентином Адамом, компании по автоматизации ИТ, использующей платформу как услугу, позволяющую запускать приложения на Java, Scala, Ruby, Node.js, php, Python или Go с функциями автоматического масштабирования и автоматического восстановления. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и возможное открытие R&D лаборатории Clever Cloud в сфере облачных вычислений.

На встрече с Министром науки, технологического развития и инноваций Республики Сербия Еленой Бегович стороны обсудили деятельность международного центра Alem.AI и обучающие программы в сфере ИИ. Делегация из Сербии проявила интерес к деятельности министерства и планирует приезд в Астану для обсуждения дальнейшего сотрудничества в сфере образовательных программ в сфере ИИ.

Ключевая встреча министра Жаслана Мадиева состоялась с топ-менеджментом OpenAI, включая Сандро Джанеллу, главу по политике и партнерствам в Европе и на Ближнем Востоке, и Жюли Лаве, руководителя по взаимодействию с государствами ЕС.

OpenAI — американская научно-исследовательская организация, занимающаяся разработками в области ИИ, которая создала всеми известный ChatGPT.

Стороны обсудили вопросы внедрения ИИ в Электронном правительстве, эксперты OpenAI, увидев казахстанские разработки были приятно удивлены и предложили провести техническую встречу с разработчиками компании. Также были обсуждены вопросы информационной безопасности во избежание утечки персональных данных.