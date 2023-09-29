Ведущая европейская портовая компания откроет филиал в Казахстане
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Президент провёл беседу с председателем правления компании HHLA Ангелой Титцрат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
В ходе беседы с руководителем компании HHLA (Hamburger Hafen und Logistik) были обсуждены перспективы укрепления сотрудничества между Казахстаном и Германией в транспортно-логистической сфере. Отметив ключевую роль компании в развитии транспорта и логистики в Германии, глава государства приветствовал решение HHLA открыть филиал в Казахстане.
Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данная отрасль имеет стратегическое значение для Казахстана, поскольку страна намерена укрепить свои позиции в качестве ключевого транзитного узла в Евразии. В ходе беседы была отмечена заинтересованность Казахстана в привлечении финансирования с целью приобретения новых танкеров для перевозки сухих и наливных грузов, а также модернизации портов Актау и Курык на Каспийском море.
HHLA — ведущая европейская логистическая компания, обладающая развитой сетью морских портовых терминалов в Гамбурге, Одессе, Таллинне, Триесте и соединенными с ними интермодальными узлами в Центральной и Восточной Европе.
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