Вечный огонь в Алматы перевели на природный газ

К Вечному огню в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы подвели природный газ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Бесперебойную и безвозмездную поставку будет обеспечивать компания QazaqGaz Aimaq. Ранее к мемориальному комплексу поступал сжиженный газ.

И в дождь, и в снег огонь будет гореть всегда, отмечают специалисты. Они не только подвели природный газ, но и произвели ремонт и реконструкцию газового оборудования: провели очистку, а также замену газовых устройств.