Вечный огонь в Алматы перевели на природный газ
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К Вечному огню в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев в Алматы подвели природный газ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".
Бесперебойную и безвозмездную поставку будет обеспечивать компания QazaqGaz Aimaq. Ранее к мемориальному комплексу поступал сжиженный газ.
И в дождь, и в снег огонь будет гореть всегда, отмечают специалисты. Они не только подвели природный газ, но и произвели ремонт и реконструкцию газового оборудования: провели очистку, а также замену газовых устройств.
"За месяц выполнили все необходимые работы. Установили уникальную горелку, она оснащена системой тройного резервирования. Поэтому погодные условия не помеха, огонь будет гореть постоянно. Протяженность газопровода составила 800 метров", — рассказал Кайыржан Есим, главный инженер алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq".
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