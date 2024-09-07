Вечеринка для пенсионеров старше 90 лет впервые прошла в Германии

Дискотека для пожилых людей прошла на площади Рихарда Вагнера в центре Лейпцига, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.

На трёх микроавтобусах туда свезли около 20 пенсионеров старше 90 лет. Многие были на ходунках и в креслах-каталках.

Для них работал 35-летний диджей Ronnie Chicago. Он ставил самые горячие хиты 1950-х и 1960-х. Мероприятие организовала местная благотворительная организация протестантской церкви Diakonie Leipzig. Вечеринка привлекла столько внимания, что туда проникли несколько "нарушителей" — пенсионеры 70-80 лет.

"Последний раз я ходила на танцы ещё при ГДР, — рассказала BILD 94-летняя Бриджит Рабе. — Если бы мои ноги были здоровее, я бы танцевала, как все. Музыка здесь замечательная".

Фото: Bild