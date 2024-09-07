Вечеринка для пенсионеров старше 90 лет впервые прошла в Германии
Сегодня, 22:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 22:28Сегодня, 22:28
117Фото: Bild
Дискотека для пожилых людей прошла на площади Рихарда Вагнера в центре Лейпцига, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Bild.
На трёх микроавтобусах туда свезли около 20 пенсионеров старше 90 лет. Многие были на ходунках и в креслах-каталках.
Для них работал 35-летний диджей Ronnie Chicago. Он ставил самые горячие хиты 1950-х и 1960-х. Мероприятие организовала местная благотворительная организация протестантской церкви Diakonie Leipzig. Вечеринка привлекла столько внимания, что туда проникли несколько "нарушителей" — пенсионеры 70-80 лет.
"Последний раз я ходила на танцы ещё при ГДР, — рассказала BILD 94-летняя Бриджит Рабе. — Если бы мои ноги были здоровее, я бы танцевала, как все. Музыка здесь замечательная".
Фото: Bild
Самое читаемое
- Международные платежи между Казахстаном и Россией могут стать невозможными
- Задержан экс-начальник управления культуры Астаны
- Четыре спортсмена представят Кызылординскую область на Играх кочевников
- "Жизнь не готовила меня к этому": Dequine прокомментировала скандал с отцом Аскаром Садыковым
- Земли на 15 млн тенге вернули государству в Жамбылской области