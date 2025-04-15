15 апреля 2025 года Бельгия зазвучит голосом Димаша Кудайбергена, передаёт BaigeNews.kz. С 20:00 до 22:00 по местному времени радиостанция AFM Radio 106.3 выйдет в прямой эфир со специальным двухчасовым выпуском, целиком посвящённым казахстанскому феномену мировой сцены.

Программа обещает стать настоящим праздником для поклонников певца. В эфире прозвучат лучшие композиции Димаша, а также истории его фанатов из разных уголков мира, которые поделятся личными воспоминаниями, эмоциями и тем, как творчество артиста повлияло на их жизнь.

Особенность эфира - интерактивность. Слушатели смогут задать свои вопросы в реальном времени через Twitch-канал радиостанции, а ведущие постараются озвучить самые интересные из них в эфире.

Этот вечер станет еще одним доказательством того, что музыка не знает границ, а голос Димаша объединяет сердца по всему миру.

Следить за эфиром можно на волне 106.3 FM или через стриминговую платформу Twitch на канале AFM Radio.

Ранее мы сообщали, что Димаш Кудайберген подарил браслет и спел с особенным поклонником в Актау.