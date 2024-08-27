  • 27 Августа, 18:21
  • BAIGENEWS

Вдвое выросло количество исследований, проводимых в Центре санитарно-эпидемиологической экспертизы

Сегодня, 17:38
АВТОР
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qr-pib.kz Сегодня, 17:38
Сегодня, 17:38
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Фото: qr-pib.kz

777 тысяч исследований провёл коллектив Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (ЦСЭЭ) Медицинского центра УДП РК с начала года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос вдвое, передаёт BaigeNews.kz.

В ЦСЭЭ работают восемь лабораторий, где проводят бактериологические, паразитологические, моллекулярно-генетические, санитарно-химические, токсикологические, хроматографические исследования, определение диоксинов и замеры физических факторов (ионизирующее и электромагнитное излучение, шум, освещённость, микроклимат) среды обитания на соответствие казахстанским, международным стандартам и стандартам, принятым между странами СНГ.

Также специалисты Центра проводят санитарно-гигиеническое обучение должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.

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