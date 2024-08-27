Вдвое выросло количество исследований, проводимых в Центре санитарно-эпидемиологической экспертизы

777 тысяч исследований провёл коллектив Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы (ЦСЭЭ) Медицинского центра УДП РК с начала года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос вдвое, передаёт BaigeNews.kz.

В ЦСЭЭ работают восемь лабораторий, где проводят бактериологические, паразитологические, моллекулярно-генетические, санитарно-химические, токсикологические, хроматографические исследования, определение диоксинов и замеры физических факторов (ионизирующее и электромагнитное излучение, шум, освещённость, микроклимат) среды обитания на соответствие казахстанским, международным стандартам и стандартам, принятым между странами СНГ.

Также специалисты Центра проводят санитарно-гигиеническое обучение должностных лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения.