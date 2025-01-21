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Президенту Казахстана рассказали, как искусственный интеллект упрощает работу судей

Касым-Жомарт Токаев встретился председателем Верховного суда

Сегодня, 16:35
АВТОР
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Qazcontent Сегодня, 16:35
Сегодня, 16:35
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Фото: Qazcontent

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Глава государства проинформирован об итогах деятельности судебной системы за 2024 год. Как сообщил Асламбек Мергалиев, приоритетами работы судов являются защита прав, свобод и законных интересов граждан и предпринимателей, обеспечение верховенства закона.

Президенту доложено, что растет число рассмотренных дел и материалов, при этом достигнут самый высокий за последние 5 лет показатель качества отправления правосудия (98,9% судебных актов местных судов признаны законными и обоснованными).

Увеличивается доля примирительных процедур по гражданским и административным делам. Благодаря расширению подсудности вдвое выросло число дел, рассмотренных с участием присяжных заседателей (с 147 до 261).

Председатель Верховного суда рассказал о внедрении технологий искусственного интеллекта, которые способствуют формированию единообразной судебной практики и существенно облегчают работу судей (с применением роботизации рассмотрена треть дел и материалов - 665 тыс. из 2 млн).

Асламбек Мергалиев также проинформировал о создании кассационных судов, законодательных инициативах, направленных на усиление независимости судей и расширение сферы административной юстиции.

Глава государства отметил важность обеспечения верховенства закона и повышения доверия к правосудию.

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