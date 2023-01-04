Вдвое увеличилось число случаев скарлатины и ветрянки в Казахстане

Фото: Shutterstock.com

В Казахстане вдвое увеличилось количество случаев заражения скарлатиной и ветряной оспой за последний год, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.

В министерстве отметили, что рост уровня заболеваемости произошёл из-за накопления не иммунной прослойки среди детей в течение сезона 2020-2021. Во время ковидных ограничений казахстанцы максимально ограждали себя от вирусных инфекций: носили маски и соблюдали дистанцию. С отменой всех ограничений скарлатина, передающаяся воздушно-капельным путём, получила широкое распространение среди казахстанских детей.

"За 11 месяцев 2022 года скарлатиной заболело 7 483 человека, в ноябре зарегистрировано 713 случаев, в том числе среди детей до 14 лет – 668 случаев, что составляет - 93,6 процента. В допандемииный период ежегодно регистрировалось до 4 000 случаев среди детей: в 2019 году - 3 964 случая, в 2020 году - 2 187 случаев, в 2021 году - 2 954 случая", - сообщили в Минздраве в ответ на официальный запрос редакции.

В министерстве также отметили рост заболеваемости ветряной оспой более чем в два раза.

"За 11 месяцев 2022 года ветряной оспой заболело 41 588 человек, в ноябре зарегистрировано – 4 617 случаев, в том числе среди детей до 14 лет – 4 124 случая, что составляет – 89,3 процента. В допандемииный период ежегодно регистрировалось до 36 000 случаев среди детей: в 2018 году – 52 997 случаев, в 2019 году – 35 894 слуаев, в 2020 году - 17 463 случая, в 2021 году - 16 414 случаев", - уточняется в сообщении.

Врачи напомнили о мерах защиты от инфекционных заболеваний, они посоветовали не посещать места скопления людей, часто проветривать помещение, проводить влажную уборку и при появлении симптомов заболевания вызывать врача на дом.