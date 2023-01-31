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  • Вдвое увеличилось число случаев COVID-19 за сутки в Казахстане
wikimedia.org Сегодня, 09:08
133
Сегодня, 09:08
133
Фото: wikimedia.org

Вдвое увеличилось число случаев COVID-19 за сутки в Казахстане

В Казахстане вдвое увеличилось количество случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.

Число заразившихся коронавирусом в Казахстане растёт. За сутки, 29 января, врачи зарегистрировали 46 новых случаев COVID-19, 28-ого было 22.

По данным медиков, на утро 31 января лечение от КВИ продолжают получать 1 598 человек (–1 454+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находятся 111 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 481 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжёлом состоянии – восемь пациентов,
  • в состоянии крайней степени тяжести – один пациент,
  • на аппарате ИВЛ – один пациент.

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#статистика #коронавирус #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:08
133
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