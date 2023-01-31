Вдвое увеличилось число случаев COVID-19 за сутки в Казахстане

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В Казахстане вдвое увеличилось количество случаев заражения коронавирусной инфекцией за сутки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минздрав.

Число заразившихся коронавирусом в Казахстане растёт. За сутки, 29 января, врачи зарегистрировали 46 новых случаев COVID-19, 28-ого было 22.

По данным медиков, на утро 31 января лечение от КВИ продолжают получать 1 598 человек (–1 454+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находятся 111 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 481 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: