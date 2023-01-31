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Сегодня, 09:08
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133Фото: wikimedia.org
Вдвое увеличилось число случаев COVID-19 за сутки в Казахстане
По данным медиков, на утро 31 января лечение от КВИ продолжают получать 1 598 человек (–1 454+ и 144 КВИ-), из них в стационарах находятся 111 пациентов, на амбулаторном уровне – 1 481 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
- в тяжёлом состоянии – восемь пациентов,
- в состоянии крайней степени тяжести – один пациент,
- на аппарате ИВЛ – один пациент.
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