Вдвое увеличилось число получивших госуслуги автоматически в 2022 году в РК

Фото: gov.kz

В 2022 году казахстанцы получили порядка 1,1 миллиона различных государственных услуг в проактивном формате, то есть автоматически. По сравнению с 2021 годом количество воспользовавшихся проактивным способом получателей выросло в два раза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минтруда и социальной защиты населения.

Проактивный формат оказания услуг позволяет получить их не выходя из дома, лишь ответив на SMS-сообщение.

При оказании проактивных услуг нет необходимости собирать документы, все сведения подтягиваются из государственных баз данных в электронном виде.

По данным министерства, сегодня в проактивном формате оказывается 23 государственных услуг социально-трудовой сферы. Наиболее востребованными из них являются:

регистрация безработных (347 тысяч);

назначение пособий на рождение ребёнка и по уходу за ребёнком (215 тысяч);

назначение социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребёнком (179 тысячи);

выплата разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учётом уровня инфляции и суммой пенсионных накоплений (госгарантия) (127 тысяч);

установление инвалидности и/или степени утраты трудоспособности и/или определение необходимых мер социальной защиты (57 тысяч).

Кроме того, проводится работа по трансформации и упрощению ряда других услуг.

Ранее гражданам, потерявшим здоровье, при установлении инвалидности, а также при получении пособий и технических средств реабилитации, приходилось обращаться в четыре различные инстанции: в поликлинику, отдел МСЭ, ЦОН и акимат.

Теперь же заявитель обращается только в поликлинику по месту жительства, а остальные процессы, за счёт интеграции информационных систем проходят без человека.

После установления инвалидности, чтобы получить полагающиеся заявителю технические средства реабилитации и социальные услуги проактивно, необходимо лишь ответить на пришедшее SMS-сообщение. Все доступные в соответствии с индивидуальной программой абилитации и реабилитации лица с инвалидностью (ИПАР) меры будут автоматически направлены на Портал социальных услуг. По итогам года более 55 тысяч граждан оформили ТСР и социальные услуги проактивно.

Кроме того, с 1 января 2023 года, согласно поручению главы государства, в рабочем режиме была запущена "Цифровая карта семьи", которая определяет благосостояние семьи и положенные меры государственной поддержки.

Ранее, с 1 сентября 2022 года был осуществлён пилотный запуск Цифровой карты семьи, в ходе которого потенциальным получателям мер поддержки было направлено 77 тысяч SMS-сообщений для получения согласия на оказание государственных услуг в проактивном формате и назначено порядка 30 тысяч выплат.