Вдвое увеличили надбавки за почётное звание народного артиста

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В Казахстана в два раза увеличили надбавки работникам культуры, имеющим звание "Народный артист" и "Почётный работник культуры", передаёт BaigeNews.kz. Соответствующее постановления, подписанное правительством, опубликовано на портале Online.zakon.kz.

Согласно изменениям, внесённым в постановление от 31 декабря 2015 года № 1193 "О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счёт средств государственного бюджета, работников казённых предприятий", работникам, имеющим почётные звания "Народный" бывшего Союза Советских Социалистических Республик и присвоенные почётные звания республики за заслуги в сфере культуры надбавка за почётное звание увеличена с 50 процентов до 100 процентов от базового должностного оклада.

Напомним, его размер установлен в размере 17697 тенге.