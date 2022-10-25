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  • Вдвое уменьшилась суточная заболеваемость СOVID-19 в Казахстане
fb.ru Сегодня, 09:49
177
Фото: fb.ru

Вдвое уменьшилась суточная заболеваемость СOVID-19 в Казахстане

За прошедшие сутки коронавирусом заразились 17 казахстанцев.

Минздрав РК традиционно обновил данные о суточной заболеваемости COVID-19, передаёт BaigeNews.kz.

По данным ведомства в прошедшие сутки положительный ПЦР-тест получили 17 казахстанцев. Днём ранее речь шла о 21 заболевшем в сутки, в будни эта цифра была в пределах 40.

Всего лечение от КВИ продолжают получать 910 человек, из них в стационарах лечится 97 пациентов, на амбулаторном уровне — 813. Два пациента находятся в тяжелом состоянии, четыре — в состоянии крайней степени тяжести, двое — на аппарате ИВЛ. 

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#коронавирус
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:49
177
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