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gostudy.cz Сегодня, 13:33
126
Фото: gostudy.cz

Вдвое подняли зарплату преподавателям творческих вузов Казахстана

Министр культуры и спорта Даурен Абаев на встрече с профессорско-преподавательским составом творческих вузов страны сообщил, что преподавателям организаций высшего образования в области культуры и искусства увеличили коэффициент к должностным окладам в два раза, сообщает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу профильного ведомства.

Новые правила оплаты труда распространяются на четыре творческих вуза:

  • Казахская национальная академия искусств имени Темирбека Жургенова;
  • Казахская национальная консерватория имени Курмангазы;
  • Казахский национальный университет искусств;
  • Казахская национальная академия хореографии.

"Преподавателям будет произведен перерасчет с учетом повышения коэффициента к должностным окладам с 1.75 до 3.5", – рассказала Роза Карибжанова, председатель комитета культуры министерства культуры и спорта Казахстана.

К примеру, зарплата профессора увеличилась с 267 754 тенге до 435 373 тенге, а доцент будет получать не 243 451 тенге, а 395 855 тенге.

Сообщается, что на реализацию государственного образовательного заказа в новом учебном году подведомственным министерству организациям образования выделено 2 365 образовательных грантов. Для бакалавриата – 890 грантов; магистратуры – 152 гранта; докторантуры – 23 гранта; колледжам при высших учебных заведениях – 200 грантов; колледжам – 300 грантов. Кроме того, для бакалавриата Международного университета туризма и гостеприимства выделено 800 мест.

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#вуз #зарплата #творчество
Сегодня, 13:33
126
Журналист

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