Недавно правозащитница Айман Умарова на своей странице в соцсетях сообщила об отравлении 17 детей в исправительном учреждении номер 10 в поселке Жаугашты, Алматинской области. По ее словам, трое малышей находятся в реанимации, и их состояние вызывает серьезную озабоченность. Этот трагический инцидент вновь привлек внимание к жестоким условиям содержания женщин в тюрьмах Казахстана и системным нарушениям их прав, подробнее в материале корреспондента BaigeNews.kz.

Тюрьма в Жаугашты – единственное исправительное учреждение в Казахстане, где содержатся осужденные женщины с малолетними детьми. Однако условия здесь далеки от гуманности. К слову, данное исправительное учреждение было построено в далеком 1937 году.

Как отмечает Айман Умарова, на момент проведенного исследования в декабре 2024 года, вместо установленного лимита в 50 человек в учреждении находилось более 100 женщин и детей. Санитарно-гигиеническая ситуация критическая: катастрофически не хватает санузлов, умывальников, спальных мест, а обеспечение женщин гигиеническими средствами оставляет желать лучшего.

"Простая нехватка санузлов и умывальников уже не соответствует санитарным нормам, не говоря уже о медицинском обеспечении. Я считаю это ущемлением прав, и женщин не должны ограничивать в соблюдении элементарной гигиены. Отдельной проблемой является медицинское обслуживание. Женщины испытывают сложности с получением даже базовой медицинской помощи, а беременные заключенные лишены многих необходимых услуг. Репродуктивное здоровье осужденных женщин практически не учитывается, а при наличии детей пребывание в тюрьме становится для них настоящей пыткой", — заявляет адвокат.

Материнство за решеткой

Напомним, в связи с недавним отравлением в женской колонии №10, трое детей в тяжёлом состоянии были экстренно госпитализированы в медицинское учреждение, однако их матери остались в колонии.

"По закону, дети могут находиться с матерями в тюрьме до трех лет, после чего их забирают родственники или распределяют в детские дома. Однако несколько лет назад, после вмешательства Главы государства, этот срок увеличили до четырех лет. Поскольку мать является законным представителем ребенка, разлучение с ним в таких случаях фактически является незаконным. Любые действия в отношении ребенка без участия его законного представителя нарушают закон. В случае, когда родитель лишен родительских прав, его функции берет на себя государство в лице органов опеки и попечительства. Однако в ситуации с недавно произошедшим отравлением в женской колонии, осужденные женщины не были лишены родительских прав, а значит, имели полное право находиться рядом со своими детьми и быть осведомленными о проводимом лечении", - подчеркивает Умарова.

Сексуальное насилие: проблема, о которой боятся говорить

По словам Айман Умаровой, одной из самых страшных проблем остается сексуальное насилие в казахстанских тюрьмах. Заключенные женщины находятся в замкнутом пространстве, боятся обращаться за помощью и фактически остаются беззащитными перед насилием в любой его форме.

"В тюрьме не бывает обоюдного секса, здесь нужна большая проверка. Согласно проведенному мною исследованию, большинство осужденных женщин попадают в тюрьму вдовами либо в разведенном статусе. Тогда откуда берутся дети?", — задается вопросом правозащитница.

По ее словам, количество женщин с детьми в местах лишения свободы с 2019 по 2024 год увеличилось на 125%, что вызывает серьезные вопросы.

Проблемы реинтеграции

Еще одной серьезной проблемой является непрозрачная система условно-досрочного освобождения. Как отмечает адвокат, суд может как удовлетворить, так и отклонить ходатайство об отсрочке в связи с наличием малолетних детей. По ее словам, судьи не учитывают количество детей осужденных матерей.

"Женщины часто не знают своих прав, и это значительно усложняет процесс выхода на свободу. После освобождения их ждет еще одно испытание – возвращение в общество", - говорит она.

Умарова утверждает, что после освобождения женщинам значительно сложнее социализироваться по сравнению с мужчинами. По ее словам, женщины с судимостью чаще сталкиваются с осуждением общества, трудностями при трудоустройстве и восстановлении семьи.

"Проблемы Жаугашты – это не единичный случай, а целая проблема казахстанской тюремной системы. В условиях постсоветских тюрем заключенные подвергаются пыткам, жестокому обращению и полному равнодушию. Во всех постсоветских тюрьмах одна и та же проблема – пытки, плохое отношение к осужденным. Тюрьма делает человека больным, озлобленным, без шансов на исправление", — подытожила Айман Умарова.

Она подчеркнула, что необходимо срочно реформировать уголовно-исполнительный кодекс, улучшить условия содержания, обеспечить прозрачность системы досрочного освобождения и защитить права женщин в местах лишения свободы.