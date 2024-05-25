Вдова умершего пациента отсудила 700 тысяч тысяч тенге у поликлиники в Актобе

Жительница Актобе подала в суд на поликлинику за некачественную медпомощь её покойному мужу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Диапазон".

Мужчина имел инвалидность и был прикреплн к поликлинике №2. У него было множество заболеваний и в апреле прошлого года он умер. Вдова завила, что её супруг скончался из-за некачественного и несвоевременного лечения и потребовала от поликлиники и конкретно от врача миллион тенге за моральный вред, полученный из-за потери единственного кормильца.

Представитель поликлиники с исковыми требованиями не согласился и заверил, что нет причинно-следственной связи между действиями сотрудников поликлиники и смертью пациента.

По ходатайству истца департамент фармацевтического и медицинского контроля провел проверку того, как именно лечили супруга истца в поликлинике. И выяснилось, что действительно при лечении пациента были допущены нарушения, в том числе и приказа министерства здравоохранения. Суд решил, что эти нарушения стали причиной ухудшения состояния его здоровья, а в совокупности все привело к летальному исходу. То есть в суде подтвердился факт некачественного оказания медицинской помощи.

Суд вынес решение в пользу вдовы умершего пациента и обязал поликлинику выплатить ей 700 тысяч тенге за моральный вред. Решение суда пока не вступило в законную силу.