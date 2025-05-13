Туркестанский межрайонный суд частично удовлетворил иск вдовы капитана полиции, который скончался во время служебного мероприятия. Женщина добивалась выплаты единовременной компенсации за смерть супруга, погибшего при исполнении служебных обязанностей, передаёт BaigeNews.kz.

Капитан полиции Т., проработавший в органах внутренних дел с 2008 года, умер 6 октября 2022 года во время мини-футбольного матча, организованного в рамках служебной подготовки сотрудников Жетысайского районного отдела полиции. Несмотря на обстоятельства смерти, Департамент полиции отказал в выплате компенсации, посчитав, что гибель не связана с исполнением служебных обязанностей.

Жена полицейского, И., оспорила этот отказ в суде, заявив, что мероприятие проводилось в рамках служебной деятельности и смерть произошла непосредственно во время исполнения обязанностей.

11 декабря 2024 года суд удовлетворил иск частично и признал факт гибели во время исполнения служебных обязанностей. С Департамента полиции Туркестанской области взыскана единовременная компенсация в размере 14 млн тенге в пользу вдовы.

Решение вступило в законную силу.

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