Вдохновляет и самый красивый в мире: казахстанцы поделились своими мыслями о флаге страны

4 июня в Казахстане отмечается День государственных символов. Одним из главных символов государства является Флаг. Он – олицетворение суверенитета и идентичности казахстанцев. Подробнее о государственном флаге в материале BaigeNews.kz.

В июне 1992 года впервые были утверждены новые государственные символы независимого Казахстана. Этому предшествовала большая работа.

На конкурс по созданию государственного флага республики свои работы отправили 1200 человек. Среди них - ученые, врачи, педагоги, художники. Одни видели флаг красным, другие – зеленым, третьи – предлагали выделить несколько основных цветов. Окончательный выбор пал на эскиз профессионального художника Шакена Ниязбекова. Он работал над проектом флага более полугода. Изучал флаги разных стран мира, чтобы сделать для Казахстана единственный и неповторимый. Для того чтобы представить свой проект комиссии, Ниязбеков лично сшил флаг и наклеил с помощью утюга изображения солнца, беркута и орнамент.

Однажды беседуя со студентами, Шакен Ниязбеков рассказал, что в 1992 году едва не опоздал на конкурс и свой проект представил последним. Эскиз Ниязбекова сразу привлек внимание жюри. Победили цвет голубого неба, лаконичные и глубокие символы.

У художника нередко спрашивали, что может означать для него голубой цвет флага в Казахстане. Он объяснял свой выбор тем, что этот оттенок символизирует честность, верность и безупречность. Одновременно голубой цвет говорит о чистом небе над республикой, мире и благополучии.

На полотне располагается солнце, парящий орел и национальный орнамент. Каждый из них имеет собственное обозначение. Солнце стало символом богатства и изобилия. Его лучи имеют форму зерна, что является признаком благополучия. Парящая птица символизирует тягу казахского народа к свободе. Золотой беркут ассоциируется с силой и мощью, мужеством и отвагой.

"Солнце есть, беркут есть, но мы же на казахской земле. Чтобы это показать, я решил изобразить и наш национальный орнамент. Дался он мне нелегко, я прочел много книг и пересмотрел архивные документы, специальных орнаментов для флага не было. Потом придумал орнамент на основе казахских традиционных элементов. Так и появился флаг", - рассказывал тогда студентам Ниязбеков.

Флаг художника победил на конкурсе среди тысячи других, благодаря чему является символом страны уже 32 года. Его впервые подняли над резиденцией Верховного Совета 6 июня 1992 года. В этом же 1992 году на Олимпийских играх, несмотря на то, что казахстанская сборная участвовала в составе объединенной команды бывших союзных республик, борец Даулет Турлыханов впервые представил флаг Казахстана мировому сообществу.

Небесно-голубое полотно одного из главных символов Казахстана всегда привлекает к себе взгляд. Флаг вывешивается на всех официальных мероприятиях, так как является отличительным знаком республики. Он развевается над посольствами в зарубежных странах, возносится над победными пьедесталами наших чемпионов и парит в космосе.

Казахстанский художник Карипбек Куюков рассказывает, что ему государственный флаг понравился с первого взгляда.

"Впервые когда нам показали, каким будет наш флаг, он мне очень понравился. Сразу полюбился цвет флага. Он весьма удачно подобран. Я очень доволен. Думаю, что флаг - это символ Казахстана, которым мы можем гордиться. Там изображен беркут, который придаёт казахстанцам силу и веру. Есть казахский орнамент, что говорит о нашей идентичности. Тот, кто создал это флаг, является профессиональным художником. Наш флаг – достойный символ", - уверен Куюков.

Художник вспоминает, что тоже хотел отправить свой эскиз на конкурс, но не успел. Но, тем не менее, считает, что текущий вариант флага является самым идеальным и успешным.

"Я думаю, что там была создана специальная комиссия, которая выбирала эти работы. В комиссию входили люди с высшим художественным образованием. Были специальные критерии, каким должен быть флаг. Поэтому мне кажется, что всё правильно", - сказал Карипбек Куюков.

Председатель Совета ветеранов Мангистауской области Серикбай Толетов отмечает, что для него тема государственных символов является важной и значимой, а день 4 июня занимает особое место в календаре. Особенно ветерану нравится, когда в этот день по всей стране одновременно поднимается казахстанский флаг.

"Издавна казахи уважали и высоко ценили свои символы. В Казахском ханстве были свои знамёна. Под ними батыры, бии, ханы, простой народ защищали свои земли. В Великой отечественной войне у каждого полка и отряда было своё знамя. К нему было особое отношение. Если падало знамя, падал дух всего народа. Поэтому сейчас мы высоко поднимаем свой государственный флаг. В каждой области наш флаг возвышается на самом видном месте. Сегодня свыше 130 национальностей мирно проживают в Казахстане под нашим небесно-голубым флагом. Это не просто флаг, это большая философия с глубокими символами и смыслами", - сказал ветеран.

Депутат Сената Парламента РК Нурлан Бекенов также гордится казахстанским флагом.

"Флаг – это символ нашего государства, благодаря которому нас узнают во всём мире. Наш голубой стяг везде: в космосе, на площади ООН, на Олимпиаде. У нас очень красивый флаг. В крупных городах его устанавливают на самых высоких точках. Флаг несет не только дипломатическую миссию. Каждый ребенок при виде флага начинает исполнять государственный гимн. У многих на одежде можно увидеть наш флаг. Он стал символом патриотизма и любви к родине. Лично у меня, когда поднимается наш флаг, слёзы наворачиваются", - сказал депутат.

Фехтовальщик Ерлик Сертай рассказал, как его мотивирует и вдохновляет наш казахстанский флаг на международных соревнованиях.