Вблизи границы с Казахстаном трансформировали 24,5 га земли

Кабинет министров Кыргызстана трансформировал земли на границе с Казахстаном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.

Согласно постановлению, подписанному председателем кабмина Акылбеком Жапаровым 8 октября, в айылном округе Достук (бывшее село Ленинское) Чуйской области для строительства многофункционального логистического центра участок в 24,5 гектара переведён из категории "орошаемые земли пашни" в "земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения".