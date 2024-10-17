Вблизи границы с Казахстаном трансформировали 24,5 га земли
Сегодня, 20:48
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Сегодня, 20:48Сегодня, 20:48
173Фото: pxhere.com
Кабинет министров Кыргызстана трансформировал земли на границе с Казахстаном, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kaktus.media.
Согласно постановлению, подписанному председателем кабмина Акылбеком Жапаровым 8 октября, в айылном округе Достук (бывшее село Ленинское) Чуйской области для строительства многофункционального логистического центра участок в 24,5 гектара переведён из категории "орошаемые земли пашни" в "земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения".
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