Вбить клин между нами никому не под силу — Лавров об отношениях России и Казахстана

Фото: interaffairs.ru

Двухсторонние отношения между Россией и Казахстаном продолжают поступательно развиваться в духе стратегического партнёрства и союзничеств, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в своём обращении к читателям журнала "Международная жизнь", передаёт BaigeNews.kz.

"За прошедшие три десятилетия общими усилиями удалось не только сохранить, но и укрепить объединяющие наши народы многовековые узы дружбы и добрососедства. И на этой основе выстроить современную, динамичную модель межгосударственного взаимодействия во всех сферах двустороннего сотрудничества, а также на различных многосторонних площадках", — подчеркнул Сергей Лавров в своём обращении по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Казахстан.

Глава внешнеполитического ведомства России отметил, что странами реализуются крупные совместные проекты в жизненно важных для наших экономик отраслях и научно-образовательной сфере. Эффективно используются преимущества транзитного потенциала России и Казахстана. Расширяются связи по линии малого и среднего бизнеса. Наращивается взаимодействие вдоль самой протяжённой в мире сухопутной границы.

Отдельное внимание Лавров уделил совместному использованию космодрома "Байконур". По его словам, одноимённый город по праву может считаться символом российско-казахстанской дружбы и привилегированного наукоёмкого сотрудничества.

"Особо хотел бы отметить плодотворное сотрудничество Москвы и Астаны на евразийском пространстве. Предпринимаются планомерные шаги по углублению интеграции в рамках Евразийского экономического союза, упрочению региональной безопасности и стабильности, прежде всего по линии ОДКБ. Множество взаимовыгодных инициатив осуществляется в нашем общем объединении — СНГ", — добавил глава МИД РФ.

Лавров заявил, что Россия смотрит с оптимизмом на будущее двухсторонних отношений.

"Вбить клин между нами никому не под силу. Сложившийся уровень взаимного доверия позволяет откровенно обсуждать любые, даже самые непростые вопросы, которые жизнь порой ставит перед нашими странами, и договариваться о взаимоприемлемых путях их решения. При этом на достигнутом останавливаться мы не собираемся. Будем и далее совместно работать в интересах вывода двусторонних отношений на новые рубежи на благо наших братских народов", — заключил Сергей Лавров.

В свою очередь, заместитель премьер-министра — министр иностранных дел Республики Казахстан Мухтар Тлеуберди выразил уверенность, что казахстанско-российские взаимоотношения находятся на самом высоком уровне доверия и с каждым годом наполняются новыми процессами и конкретными делами. Он отметил, что за 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Республикой Казахстан и Российской Федерацией страны смогли наладить доверительный политический диалог и выстроить глубокие связи по всем направлениям сотрудничества.