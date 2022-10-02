Важный трубопровод сдали на металл в Жамбылской области

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В Жамбылской области на металл сдали тридцать километров трубопровода. В хищении подозревают руководителей коммунального предприятия, снабжавшего город Каратау питьевой водой и отоплением, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на “Хабар 24”.

По словам прокуроров, трубопровод оценили в 60 миллионов тенге, и половину суммы подозреваемые уже успели получить. Правоохранители расторгли контракт, который руководство госпредприятия успело заключить с двумя фирмами.

К слову, проданные трубы связывали водохранилище и водоснабжающую систему моногорода.

"При продаже эти трубы указали как куски металла. При этом отсутствовал акт оценки их стоимости. Фактическая цена составила 159 миллионов тенге. Договор на продажу полностью расторгнут и имущество будет возвращено в собственность государства", - рассказал прокурор Таласского района Нуржан Адилов.